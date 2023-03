Ta herbata może pomóc w leczeniu depresji. Według naukowców działa jak antydepresant

Matcha, bo o tej herbacie mowa, to drobny proszek wytwarzany z liści rośliny Camellia sinensis. Z tej samej rośliny produkuje się herbaty białe, zielone, czarne i oolong. Inny jest jednak sposób jej uprawy. Trzy tygodnie przed zbiorami krzewy są osłaniane przed słońcem, co hamuje ich wzrost. Liście nabierają bladego odcienia zieleni i wytwarzają aminokwasy. Zawierają też wysokie stężenie przeciwutleniaczy działających antynowotworowo i przeciwzapalnie. Po wysuszeniu liście są ścierane na proszek.

Matcha pomaga w walce z depresją

Najnowsze badania wskazują, że sproszkowana matcha wywiera działanie podobne do antydepresantów. Aktywuje bowiem układ dopaminergiczny w mózgu, zmniejsza niepokój i poprawia nastrój. Dopamina jest hormonem odpowiedzialnym za uczucie przyjemności, satysfakcji i motywacji – tłumaczą naukowcy.

W leczeniu depresji stosuje się antydepresanty, takie jak selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) czy inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, które zwiększają poziom dopaminy, ale mają one wiele skutków ubocznych i można się uodpornić na ich działanie. Matcha jest bezpieczną i co najważniejsze naturalną alternatywą.

Badanie nad matchą jako antydepresantem

Naukowcy poddali izolacji społecznej genetycznie zmodyfikowane myszy odporne na stres (BALB/c) oraz te podatne na stres (C57BL/6J). Wskazali, że miarą rozpaczy behawioralnej myszy jest czas bezruchu, a wydłużony czas bezruchu jest wskaźnikiem depresji. Analizując ich mózgi odkryli, że matcha aktywuje korę przedczołową(PFC) i jądro półleżące (NAc) w mózgu. Kora przedczołowa uznawana jest za obszar najbardziej wrażliwy na stres. Natomiast NAc odgrywa kluczową rolę w przetwarzaniu nagradzających bodźców. Ich aktywacja odpowiada za wzrost poziomu dopaminy.

„Matcha skróciła czas bezruchu tylko u myszy podatnych na stres, które doświadczyły większego stresu z powodu izolacji społecznej i wykazywały zachowania podobne do depresji w porównaniu z myszami odpornymi na stres” – wskazała we wnioskach z badania jego główna autorka, dr Yuki Kurauchi.

Jak przyrządzić herbatę matcha?

Żeby przygotować matchę, należy mieć odpowiednie naczynie. Jest nim matchawan, czyli czarka, która jest używana do przygotowania herbaty. Potrzebna będzie również bambusowa łyżeczka do nakładania sproszkowanej herbaty oraz miotełka do mieszania. Płaską łyżeczkę matchy do czarki, a następnie zalać około 150-200 ml wody o temperaturze 70-80℃. ważne by nie był to wrzątek. Potem przy pomocy miotełki należy szybkimi ruchami mieszać napój, aż do momentu, kiedy proszek się rozpuści, a na powierzchni pojawi się pianka.

