Grzyb roślinny zainfekował człowieka. Pierwszy taki przypadek na świecie

Mieszkaniec wschodniego regionu Indii zgłosił się do centrum medycznego z objawami grypopodobnymi (chrypką, zapaleniem gardła, trudnościami w przełykaniu, kaszlem). Lekarze skierowali pacjenta na tomografię komputerową szyi i odkryli obecność ropnia w okolicach tchawicy. Próbki zmiany wysłano do laboratorium, gdzie zostały poddane szczegółowej analizie.

Tajemnicza infekcja u pacjenta z Indii

Początkowo testy nic nie wykazały. Dopiero wykorzystanie techniki barwienia grzybów przyniosło rezultaty. W pobranym materiale tkankowym wykryto strzępki patogenu roślinnych. Zidentyfikowanie tożsamości „winowajcy” odpowiedzialnego za wywołanie infekcji okazało się niemożliwe. Specjaliści poprosili o pomoc naukowców współpracujących ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO). Badacze wyselekcjonowali DNA patogenu i ustalili, że chodzi o chrząstkoskórnika purpurowego (Chondrostereum purpureum).

Na szczęście, infekcja nie spowodowała w organizmie chorego poważnych uszkodzeń. Leczenie trwało dwa miesiące. Regularny drenaż ropnej zmiany, a także przyjmowanie leków przeciwgrzybiczych przyniosło bardzo dobre rezultaty.

Jak roślinne patogeny dostały się do organizmu człowieka?

Mężczyzna pracował na co dzień jako mykolog i miał kontakt z różnymi rodzajami grzybów. Chrząstkoskórnik purpurowy rozprzestrzenia się dzięki zarodnikom unoszącym się w powietrzu. Można więc domniemywać, że dostał się do organizmu 61-latka poprzez drogi oddechowe. To jednak tylko przypuszczenie. Nie jest jasne, jak patogeny roślinne „pokonały” układ odpornościowy pacjenta, który nie cierpiał na żadne choroby przewlekłe.

Należy podkreślić, że zainfekowanie patogenami roślinnymi ludzkiego organizmu to niezwykle rzadkie zjawisko, z którym lekarze i badacze nigdy dotąd nie mieli do czynienia. 61-latek jest pierwszym człowiekiem na świecie, który został zaatakowany przez grzyba roślinnego.

Gdzie występuje chrząstkoskórnik purpurowy?

Chrząstkoskórnik purpurowy zwykle jest spotykany w lasach, parkach i ogrodach. Pasożytuje na drzewach liściastych. Może również pojawiać się na roślinach. Szczególnie narażone na infekcję są róże. Zainfekowane obszary zmieniają kolor na srebrny.

Czy grzyby roślinne zagrażają ludziom?

Trudno ocenić, czy grzyby roślinne stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Jednak przypadek mieszkańca Indii budzi wśród badaczy i lekarzy duży niepokój. Zmiany klimatyczne mogą ułatwiać wspomnianym patogenom adaptację do warunków panujących w ludzkim organizmie.

