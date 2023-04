Ta bakteria pomoże zwalczyć zapalenie jelit, a nawet raka. Są badania

Escherichia coli (E. coli) to gram-ujemna bakteria z rodziny Enterobacteriaceae, która naturalnie występuje w jelicie ludzkim. W większości przypadków E. coli jest bezpiecznym i korzystnym mikroorganizmem, który pomaga w trawieniu pokarmów i wytwarzaniu witaminy K. Jej niektóre szczepy mogą powodować jednak choroby układu moczowego czy zagrażające życiu zatrucia pokarmowe. Naukowcy wykorzystali pewne właściwości tej bakterii

Jak naukowcy zmodyfikowali bakterię E. coli?

Naukowcy wykorzystali właściwość bakterii E. coli, polegającą na tym, że wydziela białko hamujące stany zapalne. Działa ono w ten sposób, że blokuje ważną dla układu odpornościowego cząsteczkę o nazwie TNF-alfa. Podobne działanie wykazują istniejące leki, ale skutkiem ubocznym ich przyjmowania są jednak groźne dla życia infekcje oraz chłoniak.

Jak wyjaśniają naukowcy, białko uzyskane z bakterii E. coli będzie mogło zostać dostarczone bezpośrednio do miejsca zapalenia, co ograniczy działanie immunosupresyjne, czyli hamujące niewłaściwą odpowiedź układu odpornościowego, skierowaną przeciwko własnym tkankom. Badania przeprowadzono do tej pory jedynie na zwierzętach.

Wyniki badań na myszach a skuteczność działania zmodyfikowanej bakterii E.coli

Badanie na myszach pozwoliło naukowcom stwierdzić taką skuteczność działania zmodyfikowanej bakterii E. coli w zwalczaniu zapalenia okrężnicy i nieswoistego zapalenia jelit, jak w przypadku leków.

Co to jest nieswoiste zapalenie jelit?

Nieswoiste zapalenia jelit to grupa chorób zapalnych jelit, do których zalicza się wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohnaoraz nieokreślone zapalenie okrężnicy. Są to choroby coraz bardziej powszechne. Głównymi ich objawami są: zmiany i owrzodzenia ścian przewodu pokarmowego oraz nawracające, przewlekłe biegunki.

Naukowcy pracują nad możliwością oddziaływania na nowotwory

Oprócz cząsteczki leczącej stany zapalne w jelitach naukowcy opracowali także inne białka, które mogą działać w zmodyfikowanej bakterii. Niektóre z nich blokują toksyny produkowane przez chorobotwórcze mikroby. W podobny sposób chcą oddziaływać nanowotwory. Podkreślają jednak, że konieczne są jeszcze bardziej pogłębione badania.

„Mamy nadzieję na opracowanie szczepów, które będzie można wykorzystać w leczeniu różnorodnych ludzkich chorób, wyposażając te bakterie w różnego typu terapeutyczne białka” – powiedziała autorka badania dr Cammie F. Lesser.

