Ten aromat do e-papierosów to toksyna dla płuc. Naukowy ostrzegają

Badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Pittsburskiego w Stanach Zjednoczonych rzucają nowe światło na aromat miętowy dodawany do e-papierosów. Okazuje się, że wywiera on bardzo negatywny wpływ na organizm.

Naukowcy wykorzystali w swoim eksperymencie inteligentne systemy robotyczne, które naśladują mechanizmy typowe dla ludzkiego oddychania. Poza tym świetnie imitują zachowania związane z paleniem e-papierosów. Dodatkowo badacze przeanalizowali dokumentację pacjentów, którzy nałogowo sięgają po elektroniczne odpowiedniki tradycyjnych wyrobów tytoniowych.

Mentol w liquidach do e-papierosów pogarsza czynność płuc

Do jakich wniosków doszli badacze? Dowiedli, że palacze, którzy dodawali do swoich liquidów aromaty miętowe, mieli płytszy oddech w porównaniu do osób, które nie stosowały mentolowych „ulepszaczy”. Co więcej, ich płuca były w znacznie gorszej kondycji. Dlaczego? Wspomniane substancje – podczas procesu podgrzewania – wytwarzają więcej toksycznych cząsteczek pary niż inne składniki olejków.

Jak podkreśla doktor Kambez H. Benam z Uniwersytetu Pittsburskiego:

Wielu młodych ludzi wychodzi z założenia, że e-papierosy są bezpieczniejsze niż klasyczne wyroby tytoniowe. Takie myślenie to błąd. Nawet mieszanki, które nie zawierają nikotyny, negatywnie wpływają na zdrowie. Ich wdychanie bowiem może uszkodzić płuca.

Octan witaminy E równie niebezpieczny

Warto zwrócić uwagę, że przedstawione badanie nie jest pierwszą próbą przeanalizowania toksyczności substancji dodawanych do olejków wykorzystywanych w papierosach elektronicznych. Wcześniej zespół pod wodzą doktora Benama wziął „pod lupę” octan witaminy E, powszechny składnik liquidów dostępnych obecnie na rynku. Okazało się, że cząsteczki przywołanego związku wnikają w głąb płuc, a następnie „zagnieżdżają się” w najwęższych drogach oddechowych i wyściółce ściany tchawicy oraz oskrzeli.

