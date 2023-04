Zamień sztucznie dosładzane napoje na naturalną kawę. Zalecenie dotyczy zwłaszcza cukrzyków

Cukrzyca jest przewlekłą chorobą spowodowaną zaburzeniem wydzielania insuliny. Prowadzi do hiperglikemii, czyli zwiększenia stężenia glukozy we krwi. Zbyt dużo glukozy we krwi powoduje uszkodzenie wnętrza naczyń krwionośnych i uszkodzenie nerwów obwodowych. Oznacza to ryzyko powikłań w kluczowych narządach: sercu, nerkach, mózgu, lecz również w oczach. W leczeniu cukrzycy ważne jest nie tylko zażywanie zaleconych przez lekarza dawek leków, ale również właściwe odżywianie. Okazuje się, że istotną rolę w diecie odgrywają napoje. Świadczy o tym badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Harvarda.

Unikaj dosładzanych napojów w diecie!

Badaniem dotyczącym wpływu spożywanych napojów na zdrowie osób chorych na cukrzyce typu 2. objęto 9 252 kobiety (pielęgniarki) i 3 519 mężczyzn (pracowników służby zdrowia). Prowadzono je prawie 20 lat. Uczestnicy badania, średnio co dwa do czterech lat zgłaszali, jak często spożywają sztucznie dosładzane napoje (w tym gazowane), soki owocowe, kawę, herbatę, niskotłuszczowe mleko krowie i wodę.

Wyniki badania pokazały, że u osób, które regularnie sięgały po napoje gazowane, poncz owocowy czy lemoniadę, ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych, ale także z innych przyczyn było wyższe niż w grupie osób, które piły naturalne, niedosładzane napoje typu: kawa, herbata, mleko czy woda. Udało się też ustalić, że każda dodatkowa dzienna porcja takiego napoju wiązała się z 8-procentowym wzrostem ryzyka śmierci.

Co działo się z osobami, które piły niedosładzane napoje?

Ryzyko śmierci z jakiejkolwiek przyczyny zmniejszyło się w grupie osób, które regularnie piły napoje, takie jak: kawa, herbata, mleko lub wodę o 18 proc., a ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych o 20 proc.

Zamiana dosładzanych napojów na herbatę zmniejszyła ryzyko śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny i śmiertelności z powodu chorób sercowo-naczyniowych odpowiednio o 16 proc. i 24 proc. Zamiana dosładzanych napojów na zwykłą wodę obniżyła ryzyko o 16 proc. i 20 proc. Natomiast zamiana na niskotłuszczowe mleko krowie obniżyła ryzyko o 1 proc. i 19 proc.

Dlaczego osoby chore na cukrzycę typu 2 powinny unikać dosładzanych napojów?

Zalecenia dotyczące zastąpienia dosładzanych napojów naturalnymi dotyczą wszystkich, ale naukowcy podkreślają, że dla cukrzyków są szczególnie istotne, gdyż cukrzyca typu 2 związana jest z zaburzeniami wykorzystywania cukru przez organizm. Dostarczanie produktów, w tym napojów zawierających cukier powinno być u osób chorych na cukrzycę ograniczane i kontrolowane.

„Osoby żyjące z cukrzycą, mogą szczególnie więc skorzystać, wprowadzając zmiany w diecie polegające na zastąpieniu dosładzanych napojów naturalnymi” – wskazał główny autor badania prof. Qi Sun, profesor z Uniwersytetu Harvarda.

Wyniki badania zostały opublikowane w czasopiśmie „British Medical Journal”.

