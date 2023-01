Pij tę herbatę dla zdrowia i... urody. Świetnie radzi sobie ze zmarszczkami

Herbata to napój, który możemy spożywać w wielu odsłonach. Szczególnie korzystnie na stan naszego zdrowia wpływa napar z kwiatu hibiskusa, który nie tylko doskonale smakuje, ale także ma liczne właściwości lecznicze oraz pomaga zachować młody wygląd.

Hibiskus – właściwości zdrowotne

Napar z kwiatu hibiskusa to znany od wieków eliksir młodości. Hibiskus to roślina pochodząca z Bliskiego Wschodu oraz Ameryki Środkowej, która słynie z licznych właściwości leczniczych i prozdrowotnych, a także doskonale wpływa na wygląd i kondycję skóry, przeciwdziałając powstawaniu zmarszczek. Sekretem wyjątkowego wpływu na nasz organizm herbaty z kwiatu hibiskusa jest wysoka zawartość cennych witamin i antyoksydantów, które możemy dostarczać do organizmu, pijąc smaczny, aromatyczny napój.

Herbata z hibiskusa to jeden z najtańszych sposobów na poprawę wyglądu skóry i ogólnej kondycji organizmu, który dodatkowo nie jest obarczony ryzykiem wystąpienia skutków ubocznych. Bardzo rzadko występuje uczulenie na tę roślinę. Objawy, które mogą wskazywać na reakcję alergiczną, to np. katar, kichanie i uczucie zatkanego nosa. Po napar z hibiskusa nie powinny sięgać kobiety w ciąży i kobiety karmiące, osoby, które mają bardzo niskie ciśnienie tętnicze, a także osoby z wrzodami żołądka.

Napar z kwiatu hibiskusa na piękną skórę

Prozdrowotne właściwości herbaty z hibiskusa związane są z wysoką zawartością silnych przeciwutleniaczy, które redukują wolne rodniki tlenowe, spowalniając procesy starzenia się organizmu. Zaliczamy do nich witaminę C, beta-karoten i antocyjany, które mają również silne działanie przeciwzapalne. Kwiat hibiskusa jest także źródłem innych związków o działaniu antyoksydacyjnym. Na wygląd naszej skóry wpływa m.in. mirycetyna, która zapobiega niszczeniu kolagenu w organizmie i pomaga w utrzymaniu napiętej i elastycznej skóry.

Dzięki systematycznemu spożywaniu herbaty z hibiskusa można skutecznie zredukować pierwsze oznaki starzenia się skóry, które związane są m.in. z destrukcyjnym działaniem promieniowania UV. Hibiskus rozjaśnia przebarwienia od słońca, a także przywraca skórze zdrowy kolor i spłyca zmarszczki.

Napar z hibiskusa możemy stosować w formie herbaty lub przemywać nim skórę, bo doskonale nadaje się on do codziennej pielęgnacji. Stosowany po oczyszczeniu skóry z resztek kosmetyków do makijażu i sebum, świetnie odświeża i uelastycznia skórę, a także sprawia, że staje się ona jedwabiście gładka i miękka w dotyku.

Pielęgnacja skóry z wykorzystaniem naparu z hibiskusa lub zawierających ekstrakt z tej rośliny kosmetyków jest polecana w szczególności dla skóry suchej i skłonnej do podrażnień, a także skóry naczyniowej i skóry dojrzałej. Dzięki zawartości aktywnych związków hibiskus działa antyseptycznie i przeciwzapalnie i może być również stosowany w pielęgnacji skóry trądzikowej.

Czytaj też:

12 korzyści płynących z picia herbaty z hibiskusa. Sięgnij po nią już dziś!Czytaj też:

Twoje czoło szpeci „lwia zmarszczka”? Pozbądź się jej bez skalpela i botoksu