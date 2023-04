Uważaj na niesteroidowe leki przeciwzapalne. Mogą być groźne, zwłaszcza dla kobiet

Szczególne niebezpieczeństwo stwarza substancja czynna zawarta w tego typu preparatach. Chodzi o diklofenak sodowy. Składnik ten znaleźć można w wielu produktach medycznych wykorzystywanych w leczeniu dolegliwości bólowych o różnym pochodzeniu – zarówno tych powstałych w wyniku postępującego procesu zapalnego, jak i zmian wywołanych urazem lub uszkodzeniem tkanek.

Diklofenak sodowy zwiększa ryzyko chorób serca

Do 2013 roku produkty medyczne z diklofenakiem sodowym można było kupić w Stanach Zjednoczonych bez recepty. Food and Drug Administration (FDA) ograniczyła jednak jego dostępność z uwagi na doniesienia o możliwych działaniach niepożądanych preparatu związanych z uszkodzeniami serca. Co ważne, wspomniane środki nadal są dość powszechnie wykorzystywane w wielu krajach na terenie Azji, Afryki, Bliskiego Wschodu czy Europy.

„Większość pacjentów stosujących preparaty diklofenakiem sodowym cierpi na artretyzm. Dodatkowo u sporej liczby osób zaobserwowano zwiększone ryzyko wystąpienia chorób serca. Istnieje więc obawa, że przyjmowanie diklofenaku może narazić je na jeszcze większe niebezpieczeństwo związane z zawałem serca czy udarem” – wyjaśnia Bhagwat Prasad, profesor nadzwyczajny w Washington State University College of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.

Kobiety są bardziej narażone na choroby serca

Wcześniejsze badania wykazały wysoki stopień zmienności w ekspresji enzymu odgrywającego kluczową rolę w procesie metabolizowania diklofenaku (UGT2B17). U kobiet związek ten występuje w mniejszych ilościach niż u mężczyzn. Dlatego to właśnie ta grupa – zdaniem naukowców – jest bardziej narażona na choroby i uszkodzenia mięśnia sercowego. Co ważne, nie odnotowano obecności enzymu w organizmach dzieci poniżej 9 roku życia. Opisany efekt jest charakterystyczny dla preparatów w postaci tabletek przyjmowanych doustnie.

„Nikt nie wiedział, dlaczego te uszkodzenia serca występują u niektórych osób. Nasze badanie po raz pierwszy wykazało, że UGT2B17 odgrywa ważną rolę w metabolizmie diklofenaku i wskazało na różnice w ekspresji enzymu, które powodują, że reakcja ludzi na lek jest tak niejednoznaczna” – podsumowuje Deepak Ahire, absolwent WSU College of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.

