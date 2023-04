Ta różnica w budowie kobiety i mężczyzny zaskakuje. Na co wpływa długość jelita cienkiego?

Od dawna naukowcy badają różnice w anatomii kobiet i mężczyzn. Zespół z North Carolina State University dołożył swoją cegiełkę do znanych już odkryć, o czym poinformował na łamach pisma „Peer J”.

Wzrost człowieka a rozmiar jego narządów

Bazą do badań były pomiary układów pokarmowych u 45 osób (u 21 kobiet i 24 mężczyzn), które przekazały swoje szczątki do dyspozycji Anatomical Gifts Program w Duke University School of Medicine. Zespół z Karoliny Północnej jeszcze bardziej utwierdził się w przekonaniu, jak bardzo ludzie różnią się między sobą.

Widać było to choćby po wielkości poszczególnych organów badanych osób. Dobry przykładem jest rozmiar wyrostka robaczkowego, który wahał się od 1,4 cm do 12,7 cm długości. W przypadku pęcherzyka żółciowego rozpiętość też była znaczna – od 5,5 do 12,5 centymetra. Zaskakujące były również wymiary okrężnicy – u niektórych osób była ona dwukrotnie dłuższa niż u innych.

Wielkość narządów nie zawsze współgrała z tym, czy człowiek był niski, czy woski. Badani mieli od 149 do 184 cm. Wyższy wzrost wcale nie przekładał się na to, że narządy były większe.

Kobiety mają dłuższe jelito cienkie – co to oznacza?

Naukowcy skupili się również na pomiarach jelita cienkiego, które jest najdłuższym elementem układu pokarmowego człowieka. Długość jelita cienkiego przeciętnie wynosi od 4 do 6 metrów, choć może być zarówno krótsze, jak i dłuższe. Ten narząd znajduje się pomiędzy żołądkiem a jelitem grubym. Odpowiada za trawienie pokarmów, produkcję soków żołądkowych oraz wchłanianie składników odżywczych.

Badanie wykazało, że kobiety mają o 30 cm dłuższe jelito cienkie od męskiego. Teraz eksperci na całym świecie zastanawiają się, jakie może mieć to przełożenie na ewentualne problemy zdrowotne.

Pierwszy wniosek jest taki, że dzięki temu, że jelito u kobiet jest dłuższe, proces przyswajania tłuszczów powinien przebiegać u nich sprawniej niż u panów. A lepszy metabolizm oznacza, że panie mogą wchłaniać z pożywienia więcej składników odżywczych – ma to znaczenie zwłaszcza dla ciężarnych i kobiet karmiących.

Większe szanse na przetrwanie a długość jelita

Wyniki badania skomentowała jego współautorka, Amanda Hale, doktorantka z North Carolina State University.

„Dłuższe jelito pomaga w lepszym wykorzystaniu pożywienia i wyciągnięciu z niego jeszcze większej ilości substancji odżywczych, to może dawać kobietom większe szanse przetrwania” – powiedziała. A to z kolei ma znaczenie zwłaszcza w sytuacjach stresowych.

Lekarze i naukowcy zamierzają nadal przyglądać się temu tematowi. „Może to pomóc nam zrozumieć, co powoduje szereg problemów zdrowotnych i jak je leczyć” – mówiła prof. Erin McKenney, współautorka pracy. Zwróciła też uwagę, że kobiety częściej chorują na chorobę Leśniowskiego-Crohna. Z jelitem cienkim wiążą się również takie choroby jak celiakia, wrzody, zespół krótkiego jelita, zespół ślepej pętli czy nowotwory.

