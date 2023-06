Na naszych talerzach często ląduje groźny dla zdrowia mikroplastik

Min An

Źródło: Pexels / Min An

Przeciętny Polak zużywa rocznie ponad 160 kilogramów plastiku, przy czym niewielki procent z tego trafia do ponownego przetworzenia. Zdecydowana większość trafia na wysypiska śmieci, a także do jezior, mórz i innych zbiorników wodnych, co oddziałuje negatywnie na cały ekosystem. Nie pozostaje też bez wpływu na zdrowie człowieka.