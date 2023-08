Siedzący tryb życia wpływa na serce nastolatków. Najnowsze badania to przestroga

Siedzący tryb życia sprzyja rozwojowi różnego rodzaju chorób. Aktywność fizyczna znacząco wpływa na nasze samopoczucie, ale przede wszystkim zdrowie. Jej brak zwiększa ryzyko wystąpienia cukrzycy, chorób serca, ale też nowotworów. Bardzo ważne jest, by pamiętali o tym młodzi ludzie. Badacze wzięli ostatnio „pod lupę” właśnie ich stan zdrowia. Okazało się, że siedzący tryb życia nastolatków wpływa na wielkość mięśnia sercowego. To z kolei może nieść za sobą szereg negatywnych konsekwencji zdrowotnych w przyszłości.

Siedzący tryb życia a powiększenie mięśnia sercowego

Naukowcy z Uniwersytetów w Bristolu, Exeter i Kuopio zbadali zależność między spędzaniem czasu w pozycji siedzącej i aktywności fizycznej o różnym natężeniu, a strukturą i funkcjami serca. Badanie zostało opublikowane na łamach czasopisma „Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports”. Opierało się ono na danych Uniwersytetu Bristolskiego w Wielkiej Brytanii, zaczerpniętych z badania dzieci urodzonych w latach 90. Wykorzystane informacje dotyczyły około 530 nastolatków w wieku 16-17 lat. Nastolatkowie zostali poddani kompleksowym badaniom, które obejmowały między innymi:



pomiar tkanki tłuszczowej i mięśniowej,

poziom glukozy,

poziom lipidów,

poziom cholesterolu,

poziom markerów stanu zapalnego.

Dodatkowo badacze wzięli pod uwagę sytuację ekonomiczną nastolatków, występowanie chorób układu sercowo-naczyniowego w rodzinie, a także palenie przez nich tytoniu. Wykonano im również badanie echokardiograficzne serca, a przy użyciu akcelerometra sprawdzono, ile czasu spędzają oni w pozycji siedzącej oraz na umiarkowanej i intensywnej aktywności fizycznej.

Wyniki przeprowadzonego badania

Andrew Agbaje, jeden z autorów badania powiedział:

Ustaliliśmy, że nastolatkowie spędzają średnio 8 godz. dziennie w pozycji siedzącej, ok. 4,5 godz. dziennie poświęcają na lekką aktywność fizyczną i ok. 49 minut dziennie na ćwiczeniach o średniej i dużej intensywności. Zaobserwowaliśmy, że zarówno czas spędzany w pozycji siedzącej, jak i na ćwiczeniach o średniej i dużej intensywności był związany ze zwiększoną masą lewej komory serca. Z tym że czas spędzany w pozycji siedzącej prowadził do powiększenia się mięśnia sercowego o ok. 10 proc., zaś umiarkowane i intensywne ćwiczenia fizyczne – o ok. 3 proc. Takie wyniki odnotowano u nastolatków niezależnie od tego, czy ich masa ciała była na normalnym poziomie, czy były to osoby z nadwagą lub otyłością.

Badacz zauważył również, że takie wyniki są szczególnie niepokojące, ponieważ badania, które dotyczyły osób dorosłych, wykazały, że zwiększenie tej masy o ok. 5 g/m2 było związane z ryzykiem zgonu lub wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego na poziomie 7–20 procent. U nastolatków, którzy prowadzili siedzący tryb życia wzrost ten wynosił ok. 3,8 g/m2, przy średniej wielkości tego mięśnia na poziomie 36,7 g/m2.

Jak brak aktywności fizycznej wpływa na zdrowie nastolatków?

Okazuje się, że spędzanie zbyt długiego czasu w pozycji siedzącej i ograniczona aktywność fizyczna może skutkować powiększeniem mięśnia sercowego aż o 10 procent – to z kolei w przyszłości może nieść za sobą poważne konsekwencje w postaci wystąpienia między innymi:



przedwczesnej śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych,

zawału,

udaru mózgu,

niewydolności serca.

„Musimy uświadomić młodym ludziom skutki siedzącego trybu życia – zwiększone ryzyko otyłości, nadciśnienia, insulinooporności i nieprawidłowego poziomu cholesterolu. Nastolatkowie powinni mieć dostęp do tych informacji, abyśmy mogli zachęcać i motywować ich do ćwiczeń. Najnowszy raport WHO dotyczący aktywności fizycznej prognozuje, że do roku 2030 może nastąpić wzrost liczby przypadków chorób niezakaźnych związanych z brakiem aktywności fizycznej, z czego 2,15 mln nowych przypadków chorób niezakaźnych będzie związanych z nadciśnieniem wynikającym z siedzącego trybu życia” – zauważył szef zespołu badawczego urFIT-child.

