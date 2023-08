Lek na odrastanie zębów? Pracują nad nim japońscy naukowcy

Przedwczesna utrata zębów to problem wielu osób. Badacze z Medical Research Institute w Kitano Hospital w Japonii pracują nad tym, by go rozwiązać. Ich odkrycie może w wkrótce zrewolucjonizować współczesną stomatologię

Lek na odrastanie zębów powstaje w pierwszej kolejności z myślą o osobach z anodoncją, czyli wrodzonym brakiem uzębienia. Badania kliniczne nad nowym preparatem mają rozpocząć się w lipcu 2024 roku. Jeśli testy zakończą się sukcesem produkt będzie dostępny na rynku najpóźniej w 2030 roku. Leczeniem początkowo byłyby objęte dzieci z anodoncją. Naukowcy przewidują jednak, że z biegiem czasu z planu terapeutycznego mogłyby skorzystać również inne grupy pacjentów, które marzą o pięknym i zdrowym uśmiechu, na przykład osoby z chorobami dziąseł. Jak podkreśla Katsu Takahashi, kierownik Oddziału Stomatologii i Chirurgii Jamy Ustnej w Kitano Hosptal i główny autor badania, wyhodowanie nowych zębów było jego wielkim marzeniem od czasów studiów i ciężko pracował nad realizacją tego planu przez wiele lat. Jak działa lek na odrastanie zębów? Preparat wynaleziony przez zespół ekspertów z Japonii zawiera przeciwciała, które blokują aktywność genu USAG-1. To właśnie on odpowiada za ograniczenia wzrostu zębów u chorych z anodoncją. Przeprowadzone dotychczas testy wykazały dużą skuteczność preparatu u myszy i fretek. Jednocześnie nie stwierdzono żadnych poważnych skutków ubocznych terapii. Teraz naukowcy opracowują schemat badań, które pozwolą sprawdzić, czy lek zadziała tak samo u ludzi. Niewątpliwą zaletą leku jest fakt, że indukuje on wzrost zębów w naturalny sposób poprzez aktywację procesu sygnalizacji białka morfogenetycznego kości. Cała operacja nie wymaga więc żadnych specjalnych ingerencji z zewnątrz. Lek jest na razie „pieśnią przyszłości", ale prace japońskich naukowców dają nadzieję wielu osobom, które przedwcześnie straciły uzębienie. Współczesna stomatologia oferuje takim pacjentom jedynie protezy lub implanty. Ich koszt często jest bardzo wysoki, więc nie każdy może sobie na nie pozwolić. Poza tym codzienne funkcjonowanie z protezami lub implantami nierzadko powoduje spory dyskomfort i staje się powodem do wstydu.

