Naukowcy opracowali probiotyk, który może pomóc w leczeniu stwardnienia rozsianego

Biotechnolodzy z Brigham and Women's Hospital opracowali probiotyk, który hamuje autozapalne reakcje w mózgu, które w konsekwencji prowadzą do stwardnienia rozsianego. Wyniki badań przeprowadzonych na zwierzętach, zdaniem naukowców, dają nadzieję także dla ludzi chorych na SM. Są oni zdania, że metodę będzie można szybko przetestować u ludzi z uwagi na to, że wykorzystany szczep bakterii już jest im podawany. Badacze stwierdzili też, że technika ta oferuje bardziej precyzyjny sposób docelowego zwalczania stanów zapalnych mózgu, jednocześnie minimalizując negatywne skutki uboczne, w porównaniu z terapiami standardowymi.

Nadzieja na nową metodę leczenia SM

Badanie zostało opisane w periodyku „Nature”. Dr Francisco Quintana, główny autor badania wyjaśnił, że zespół badaczy stworzył probiotyczne bakterie, które wytwarzają specyficzne, ważne dla choroby cząsteczki. Naukowcy twierdzą, że nowa metoda przetestowana na zwierzętach okazała się bezpieczniejsza oraz skuteczniejsza w porównaniu ze standardowymi lekami. „Kiedy przyjmuje się zwykły lek, po spożyciu początkowej dawki jego stężenie we krwi osiąga szczyt, ale potem jego poziom spada. Jednakże, jeśli uda się wykorzystać żywe mikroorganizmy do produkcji leku wewnątrz organizmu, mogą one nieustannie wytwarzać aktywny związek w miarę potrzeb, co jest kluczowe w przypadku chorób przewlekłych wymagających stałego leczenia” – wyjaśnił naukowiec. W większości przypadków opcje leczenia są mocno ograniczone. Z tego właśnie powodu odkrycie badaczy może okazać się naprawdę przełomowe „Zmodyfikowane probiotyki mogą rewolucjonizować sposób leczenia chorób przewlekłych” – powiedział dr Francisco Quintana.

Probiotyk, który ma pomagać chorym na stwardnienie rozsiane

Naukowcy swoją pracę skoncentrowali na tzw. komórkach dendrytycznych, które występują w licznych ilościach zarówno w układzie pokarmowym, jak i w okolicach mózgu. To właśnie one biorą udział w kontrolowaniu pracy układu odpornościowego. Badacze odkryli mechanizm, podczas którego te komórki powstrzymują inne komórki odpornościowe, by nie atakowały własnego organizmu. „Odkryty przez nas mechanizm to jakby hamulec dla układu immunologicznego. U większości ludzi jest aktywny, ale u osób z chorobami autoimmunologicznymi są z nim problemy. Organizm nie może wtedy chronić się przed własnym układem odpornościowym” – powiedział dr Quintana. Wspomniany mechanizm można uaktywnić z pomocą mleczanu – jest to związek, który bierze udział w różnych procesach metabolicznych.

Badacze zmodyfikowali genetycznie bakterie w taki sposób, by wytwarzały one mleczan. „Probiotyki to nic nowego – wszyscy widzimy je sprzedawane jako suplementy i promowane jako sposób na poprawę zdrowia. Korzystając z metod biologii syntetycznej, stworzyliśmy probiotyczne bakterie wytwarzające specyficzne, ważne dla choroby cząsteczki. Możemy więc wykorzystać zalety probiotyków i rozwinąć je do maksimum” – zauważa autor badania.

Testy na myszach dają pozytywne wyniki

Podczas badania naukowcy przeprowadzili testy na myszach, które posiadały chorobę odpowiadającą ludzkiej wersji stwardnienia rozsianego. W mózgach zwierząt można było zauważyć znaczną poprawę (mimo faktu, że bakterie żyły jedynie w jelitach). „W ostatnich dekadach odkryliśmy, że bakterie jelitowe silnie oddziałują na ośrodkowy układ nerwowy. Jednym z powodów, dla którego skupiliśmy się na stwardnieniu rozsianym, była chęć sprawdzenia, czy uda się wykorzystać ten efekt do terapii autoimmunologicznych chorób mózgu. Wyniki sugerują, że tak” – podkreślił badacz.

