Leki na refluks i zgagę mogą przyczyniać się do demencji? Zaskakujące badania

Zespół ekspertów z University of Minnesota przeanalizował dane medyczne 5712 osób między 45 a 64 rokiem życia bez zaburzeń poznawczych. Prawie 26% z nich przyjmowało leki z grupy PPI stosowane przy leczeniu refluksu. Naukowcy odkryli, że przyjmowanie tego typu medykamentów przez okres dłuższy, niż cztery lata może wiązać się z większym ryzykiem zachorowania na demencję (wzrost o 33%).

Czym są leki z grupy PPI?

Leki z grupy PPI są wykorzystywane w leczeniu refluksu żołądkowo-przełykowego, choroby refluksowej przełyku (GERD), a także uporczywej zgagi. To inhibitory pompy protonowej. Zmniejszają wytwarzanie kwasu solnego w żołądku, a w konsekwencji łagodzą niestrawność i nieprzyjemne dolegliwości związane z cofaniem się kwaśnej treści pokarmowej z żołądka do przełyku. Można je wykupić bez recepty w dawce 10 lub 20 mg.

Stosowanie leków na zgagę a demencja

Za zwiększone ryzyko demencji, zdaniem naukowców, odpowiada niedobór witaminy B12, a także nieprawidłowy metabolizm beta-amyloidu. Przypomnijmy, że to właśnie ten związek odpowiada za rozwój choroby Alzheimera. Patologiczne białko odkłada się w mózgu i zaburza funkcjonowanie naczyń krwionośnych układu nerwowego i prowadzi do obumierania neuronów. – Niektóre badania wykazały, że stosowanie leków na refluks żołądkowy może obniżać poziom witaminy B12. A to z kolei ma związek z upośledzonym myśleniem i słabą pamięcią – twierdzi dr Kamakshi Lakshminarayan, członek Amerykańskiej Akademii Neurologii i główny autor analiz.

Natomiast doktor Gregory Day, profesor nadzwyczajny na Wydziale Neurologii w Klinice Mayo w Jacksonville na Florydzie i członek Amerykańskiej Akademii Neurologii zauważa, że inhibitory pompy protonowej mogą zmniejszać stężenie enzymów, które uczestniczą w procesie usuwania amyloidu z układu nerwowego. Mogą więc pośrednio przyczyniać do zwiększenia jego ilości w mózgu. W efekcie ryzyko zachorowania na demencję i chorobę Alzheimera wzrasta.

Należy jednak podkreślić, że zaprezentowane badanie – jak podkreśla neurolog dr Lakshminarayan – nie dowodzi, że leki z grupy PPI powodują demencję. – Pokazuje tylko pewien związek między przywołanymi zmiennymi. Trzeba przeprowadzić dalsze rozważania, aby potwierdzić nasze odkrycia w innych dużych grupach badawczych i zrozumieć możliwy wpływ leków PPI na rozwój zaburzeń poznawczych – mówi.

Jak radzić sobie ze zgagą?

Warto wzbogacić swoją dietę o produkty mleczne, które neutralizują kwasy w żołądku. Na dolegliwości gastryczne pomaga również siemię lniane. Przeciwdziała zaparciom i biegunkom. Poza tym reguluje procesy trawienia. Lekkostrawna dieta również minimalizuje ryzyko wystąpienia zgagi i refluksu. Zrezygnuj ze spożywania wysoce przetworzonych potraw. Jedz dużo warzyw, owoców, produktów bogatych w błonnik i naturalnych przypraw (takich jak majeranek). Staraj się nie przejadać.

