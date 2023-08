Wszczepili świńskie nerki pacjentowi w stanie śmierci mózgowej. Narządy podjęły pracę

Lekarze od dawna zastanawiają się, jak wykorzystać zwierzęce organy do ratowania ludzkiego życia. Eksperyment, którego wyniki opublikowano w sierpniu na łamach czasopisma naukowego „Jama Surgery”, może udzielić odpowiedzi na to pytanie. Zespół ekspertów dokonał swoistego przełomu w dziedzinie transplantologii.

Świńskie nerki mogą utrzymać człowieka przy życiu

Chirurdzy przeszczepili zmodyfikowane genetycznie, świńskie nerki człowiekowi, u którego stwierdzono śmierć mózgu. 52-letniemu pacjentowi, który zmagał się z nadciśnieniem tętniczym i przewlekłą chorobą nerek usunięto oba narządy i zatrzymano dializy. Następnie przeprowadzono ksenotransplantację (operację przeszczepienia organu lub tkanki od osobnika należącego do innego gatunku). Po zabiegu lekarze stale monitorowali czynność nerek. Okazało, się, że w ciągu pierwszej doby wytworzyły one 37 litrów moczu i kontynuowały pracę przez ponad tydzień. Oznacza to, że są w stanie dobrze spełniać swoje zdanie także w ludzkim ciele.

Okazało się, że świńskie nerki mogą usunąć wystarczającą ilość kreatyniny, aby utrzymać dorosłego człowieka przy życiu i można to osiągnąć przy użyciu standardowego schematu immunosupresji. To naprawdę niezwykłe uczucie: zobaczyć na własne oczy pierwsze takie wydarzenie w historii. Nerki funkcjonowały znakomicie. Udało nam się zebrać dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i dane naukowe, które mają kluczowe znaczenie dla naszych wysiłków zmierzających do uzyskania zgody FDA na badanie kliniczne z udziałem żywych ludzi – podkreśla chirurg transplantolog Jayme Locke, jedna z autorek eksperymentu.

Ekspertka ma nadzieję, że dokonane odkrycie będzie kolejnym krokiem na drodze postępu w dziedzinie transplantologii i sposobem na opanowanie kryzysu związanego z niedoborem organów do przeszczepu. Co roku dziesiątki tysięcy ludzi umiera w oczekiwaniu na transplantację.

Ksenotransplantacje odpowiedzią na problemy światowej transplantologi?

Według National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases choroby nerek zabijają każdego roku więcej ludzi niż nowotwór piersi czy prostaty. Chociaż transplantacja jest złotym standardem leczenia schyłkowej niewydolności tych narządów, w Stanach Zjednoczonych przeprowadza się tylko 25 tysięcy przeszczepów rocznie, a ponad 90 tysięcy osób znajduje się na liście oczekujących na przeszczep. Przeszło 800 000 Amerykanów żyje z niewydolnością nerek, a 240 dializowanych pacjentów umiera każdego dnia. Większość z nich nigdy nie trafia na listę oczekujących na przeszczep.

Warto podkreślić, że problem braku narządów do transplantacji nie dotyczy wyłącznie Stanów Zjednoczonych. Zmaga się z nim również Polska. W 2022 roku przeprowadzono ponad 850 przeszczepów nerek, przy czym potrzeby pacjentów są dużo większe. Ksenotransplantacje mogą być szansą na dłuższe i lepsze życie dla wielu chorych na całym świecie.

