Gra w futbol może zwiększać ryzyko groźnej choroby. Zaskakujące wyniki badań

W eksperymencie wzięło udział 1875 sportowców – 729 mężczyzn, którzy uprawiali futbol amerykański, głównie na poziomie amatorskim. Pozostali stanowili grupę kontrolną i uprawiali inne rodzaje sportów niezwiązane w żaden sposób z futbolem. Wszyscy ochotnicy zostali zapisani do badań nad chorobą Parkinsona realizowanych w formule online.

Futbol amerykański a choroba Parkinsona

Przeprowadzone analizy wykazały, że osoby, które grały w futbol amerykański, były bardziej narażone na rozwój choroby Parkinsona lub parkinsonizmu. Dotyczyło to zwłaszcza sportowców z długim „stażem”, a także tych, którzy uczestniczyli w zaawansowanych rozgrywkach. Jak zauważa profesor neurologii Michael L. Alosco na Uniwersytecie Bostońskim, „granie w futbol może być czynnikiem ryzyka choroby Parkinsona, przede wszystkim wśród osób już zagrożonych schorzeniem, na przykład z uwagi na historię chorób w najbliższej rodziny”. Przyczyny tych zależności nie są jednak do końca jasne. Ich ustalenie wymaga przeprowadzenia dodatkowych analiz. Przywołane badania są jednak doskonałym punktem wyjścia do dalszych rozważań.

Jak można wyjaśnić uzyskane wyniki? Futbol amerykański to kontaktowa gra drużynowa, w której często dochodzi do urazów głowy. To właśnie one mogą zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia choroby Parkinsona, a także innych schorzeń układu nerwowego. Z podobnym ryzykiem, jak wskazują eksperci, mamy do czynienia również w przypadku boksu czy piłki nożnej. Sportowcy uprawiający te dyscypliny sportu również mogą być bardziej narażeni na wystąpienie problemów neurologicznych.

Jak objawia się choroba Parkinsona?

Główną oznaką choroby Parkinsona jest spowolnienie motoryczne, niezgrabność ruchów, czy drżenie mięśni. Chory ma również trudności z poruszaniem się. Nie może utrzymać równowagi ani dobrze się wysłowić. Jego mowa jest niewyraźna i splątana. Nierzadko skarży się na ślinotok, nadmierną potliwość, zaburzenia snu i węchu, a także depresję, problemy z pamięcią i koncentracją. Schorzenie rozwija się powoli i ma charakter postępujący. Łagodzenie objawów umożliwia odpowiednio dobrana farmakoterapia i rehabilitacja. Niekiedy stosuje się również interwencje chirurgiczne i tak zwana głęboka stymulacja mózgu.

Czytaj też:

Niewiele osób kojarzy ten objaw z chorobą Parkinsona. Przywodzi on na myśl głównie zaburzenia psychiczneCzytaj też:

To prawdopodobna przyczyna choroby Parkinsona. Przełomowe odkrycie fińskich naukowców