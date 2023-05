To prawdopodobna przyczyna choroby Parkinsona. Przełomowe odkrycie fińskich naukowców

Choroba Parkinsona jest zwyrodnieniem struktur mózgu o nieznanej dotąd przyczynie. Jej objawami są: spowolnienie ruchowe, sztywność mięśni, zaburzenia chodu i postawy, a także drżenie spoczynkowe. Symptomy te mają wpływ na wykonywanie wszystkich czynności dnia codziennego, pogarszając zdolność kontroli nad równowagą, ruchem oraz mięśniami. Choroba ta występuje u 0,15-0,3 procent populacji ogólnej, dotyka około 8 milionów ludzi na całym świecie, a jej ryzyko wyraźnie wzrasta po 65. roku życia. Z uwagi na starzejące się społeczeństwo – jej częstotliwość będzie coraz bardziej rosła. W Polsce żyje około 60-70 tysięcy chorych osób, ich odsetek jest większy wśród mężczyzn.

Powód zachorowania na to schorzenie nie był do tej pory znany. Aż do teraz, ponieważ badacze z Helsinek dokonali odkrycia, dzięki któremu być może już niebawem będzie możliwe przeprowadzanie badań przesiewowych w poszukiwaniu bakterii związanych z chorobą Parkinsona, a następnie usuwanie ich z jelit.

Jaka jest prawdopodobna przyczyna choroby Parkinsona?

Po ponad 200 latach badań pojawiło się „światełko w tunelu” – fińscy naukowcy twierdzą, że przyczyną tego schorzenia w większości przypadków jest powszechnie spotykana bakteria Desulfovibrio.

„Choroba jest spowodowana przede wszystkim czynnikami środowiskowymi, tj. ekspozycją środowiskową na szczepy bakterii Desulfovibrio” – powiedział główny badacz z Uniwersytetu w Helsinkach, prof. Per Saris. Dodał również, że „tylko niewielka część, czyli około 10 procent, choroby Parkinsona jest wywołana przez poszczególne geny”.

Poprzednie badania zespołu prof. Sarisa już wykazały, że bakterie Desulfovibrio (DSV) – rodzaj bakterii, który wchłania toksyczny siarczan – są bardziej powszechne i występują w większej ilości u pacjentów z chorobą Parkinsona, zwłaszcza u tych doświadczających cięższych objawów, w porównaniu z osobami zdrowymi.

Teraz celem grupy badawczej prof. Sarisa było eksperymentalne zbadanie, czy szczepy Desulfovibrio znalezione u pacjentów mogą prowadzić do postępu choroby Parkinsona. Badanie porównywało próbki kału 10 pacjentów z chorobą Parkinsona oraz osób zdrowych. Najnowsze dane opublikowane w czasopiśmie naukowym Frontier potwierdziły wcześniejszą hipotezę. „Nasze wyniki umożliwiają przesiewanie nosicieli tych szkodliwych bakterii Desulfovibrio. W rezultacie można podjąć działania, aby usunąć te szczepy z jelita, co potencjalnie złagodzi i spowolni objawy u pacjentów z chorobą Parkinsona” – podsumował badacz.

Problemy jelitowe jako sygnał choroby Parkinsona

Przez wiele lat lekarze oraz pacjenci sygnalizowali, że czynnikiem związanym z chorobą Parkinsona mogą być problemy jelitowe. „Ludzie zgłaszali problemy z zaparciami miesiące przed pojawieniem się pierwszych objawów choroby” – poinformował prof. Saris, dodając, że przez długi czas skłaniało to do myślenia, iż może istnieć bakteria, która inicjuje rozwój choroby Parkinsona.

Teraz zespół badaczy odkrył potwierdzenie tej teorii. To z kolej, zdaniem naukowca, daje szansę na zidentyfikowanie tych „którzy mają wysokie liczby bakterii w swoim jelicie i określenie, kto jest zagrożony rozwojem choroby Parkinsona za dziesięć lub dwadzieścia lat”. Prof. Saris poinformował także, że eksperci opracowali już metodę dość łatwego wykrywania tej bakterii.

