Redukcja wagi o prawie 25 procent w ciągu roku. Obiecujące badania nad nowym lekiem

Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia i Głównego Urzędu Statystycznego trzech na pięciu Polaków ma nadwagę, a jeden na czterech jest otyły. Otyłość jednak nie jest tylko dyskomfortem związanym z dodatkowymi kilogramami – jest ona przyczyną wielu poważnych chorób, w tym między innymi cukrzycy.

Nowy, skuteczny lek odchudzający

Wyniki najnowszego badania nowego leku przeciwko otyłości, który aktualnie jest w drugiej fazie testów, dają nadzieję dla wielu ludzi borykających się z tą chorobą. Na łamach „New England Journal of Medicine” opublikowano wyniki badań nowego leku przeciw otyłości. Nazywa się on retatrutyd i został opracowany przez firmę Eli Lilly. Jest to potrójny agonista dla GIP, GLP-1 oraz glukagonu.

W badaniu klinicznym wzięło udział 338 uczestników w wieku od 18 do 75 lat. Część osób z nadwagą lub otyłością (bez cukrzycy) otrzymywała różne dawki retatrutydu (1 mg, 4 mg, 8 mg i 12 mg). Kolejna grupa przyjmowała placebo, czyli substancję o działaniu obojętnym i niemającym wpływu na stan zdrowia pacjenta. Całe badanie trwało 24 tygodnie.

Jakie były wyniki badania?

Analiza wykazała, że w przypadku pacjentów z otyłością przy przyjmowaniu najwyższej dawki leku (12 mg) po 24 tygodniach jego zażywania ich masa ciała uległa średniej redukcji wynoszącej 17,5 proc. Z kolei po 48 tygodniach stosowania terapii osiągali oni średnią redukcję masy aż o 24,2 procent (około 26, 2 kilogramów). Zdaniem autorów badania dłuższy czas przyjmowania leku przez pacjentów, czyli 48 tygodni, nie pokazał jeszcze „pełni jego możliwości”, co wskazuje na to, że efekty kontynuowania takiej terapii mogą być jeszcze lepsze. Kobiety wykazywały większe średnie redukcje wagi niż mężczyźni (28,5% i 26,6% w porównaniu do 19,8% i 21,9%), chociaż autorzy badania nie byli w stanie ustalić, czy te różnice wynikały z budowy ciała, dystrybucji tkanki tłuszczowej czy różnicujących się hormonów. Autorzy zaznaczają jednak, że konieczne są dalsze analizy skuteczności i bezpieczeństwa retatrutydu podczas leczenia otyłości.

Inne korzyści z przyjmowania leku

Naukowcy u pacjentów przyjmujących lek, poza redukcją masy ciała, zaobserwowali też inne korzyści. Pozytywne zdrowotnie efekty terapii dotyczyły zmiany ciśnienia krwi, ale również parametrów cholesterolu oraz glukozy. Pojawiły się też skutki uboczne związane z nową terapią, jednak były one łagodne. Od 73% do 94% uczestników w grupach przyjmujących retatrutyd zgłosiło wystąpienie objawów niepożądanych, z czego najczęściej występującymi były objawy żołądkowo-jelitowe (takie jak nudności, biegunka, wymioty i zaparcia). Objawy te były bezpośrednio związany z dawką przyjmowanego leku. Zmniejszenie początkowej dawki wpływało na ich złagodzenie. Badacze u pacjentów przyjmujących lek zaobserwowali również wzrost tętna, który swój szczyt osiągał po 24 tygodniach, jednak potem spadał.

