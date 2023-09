Dalia ma właściwości zdrowotne. Ich odkrycie to przełom w leczeniu groźnej choroby

Zespół ekspertów z University of Otago w Nowej Zelandii, kierowany przez profesora nadzwyczajnego Alexandra Tupsa przeanalizował skład ekstraktu pozyskiwanego ze świeżych kwiatów dalii. Znaleziono w nim duże ilości flawonoidów, siarketyny i/lub izolikwirytygeniny oraz buteiny (pigmentu odpowiadającego za nadawanie roślinom żółtego koloru). W kolejnym kroku naukowcy postanowili sprawdzić, czy i w jaki sposób badana substancja może wpłynąć na tolerancję glukozy. Wykonali testy na myszach. Wyniki przeprowadzonych eksperymentów zaskakują.

Ekstrakt z kwiatów dalii obniża poziom cukru we krwi

Okazuje się, że ekstrakt z kwiatów dalii reguluje stężenie glukozy we krwi i powoduje spadek poziomu cukru już po trzydziestu minutach od podania specyfiku. Wzrasta również wrażliwość tkanek na insulinę. Przywołany efekt był powtarzalny i występował również u ludzi. Naukowcy zaobserwowali go w wielu przeprowadzonych próbach. Ich odkrycie zostało opatentowane, co zaowocowało wprowadzeniem na nowozelandzki rynek naturalnego suplementu diety z wyciągiem z dalii, który ma wspierać proces regulacji poziomu cukru we krwi. Produkt – jak wskazują autorzy projektu – może pomóc bardzo dużej grupie osób, a w szczególności tym, u których zdiagnozowano stan przedcukrzycowy lub początki cukrzycy typu drugiego.

Czym jest stan przedcukrzycowy?

Stan przedcukrzycowy to podwyższone stężenie glukozy w organizmie. Jej poziom nie jest jednak jeszcze na tyle wysoki, by zdiagnozować cukrzycę (nie przekracza 125 mg/dl na czczo). Po czym rozpoznać przywołane zagrożenie? Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na objawy, takie jak: wzmożone pragnienie, wydalanie dużych ilości moczu, duże zmęczenie, które nie ma żadnej obiektywnej przyczyny, spowolnienie procesu gojenia się ran, zaburzenia widzenia czy obniżenie odporności (częste „łapanie” różnego rodzaju infekcji).

Stanu przedcukrzycowego w żadnym razie nie należy bagatelizować. W przeciwnym razie może dojść do rozwinięcia się pełnoobjawowej cukrzycy, To niezwykle niebezpieczna choroba, która znacznie zaburza funkcjonowanie organizmu człowieka na wielu rozmaitych poziomach. Schorzenie zwiększa ryzyko wystąpienia niewydolności nerek, uszkodzenia wzroku, neuropatii czy kwasicy ketonowej.

Czytaj też:

Początek roku szkolnego to idealny czas na kształtowanie zdrowych nawyków u dzieciCzytaj też:

Słodkie napoje a rak wątroby. Piją je prawie wszyscy, nie wiedząc, czym to grozi