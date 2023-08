Początek roku szkolnego to idealny czas na kształtowanie zdrowych nawyków u dzieci

Powrót do szkoły jest ważnym wydarzeniem dla każdego ucznia. Po dwóch miesiącach wakacji nadchodzi czas na rozpoczęcie kolejnego intensywnego okresu nauki. Poza zakupem wyprawki szkolnej do początku września warto odpowiednio przygotować swoje dziecko również pod kątem zdrowotnym. Chodzi między innymi o to, by wykształcić w nim zdrowe nawyki żywieniowe, ale też te dotyczące aktywności fizycznej czy prawidłowej postawy ciała. Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, o co dokładnie należy zadbać.

Aktywność fizyczna dzieci przekłada się na ich zdrowie

Początek roku szkolnego jest odpowiednim czasem, by zachęcić swoje dziecko do kształtowania zdrowych nawyków. Prawidłowe żywienie, ale też długość i jakość snu w istotny sposób wpływają na rozwój dziecka, między innymi na jego zdolności poznawcze, zdrowie fizyczne, jak i samopoczucie. Niekiedy rodzice zapominają, jak ważna w tym wszystkim jest regularna aktywność fizyczna najmłodszych. Należy dbać o to, by dziecko było aktywne przez minimum godzinę dziennie. Może to robić między innymi poprzez:



poranną gimnastykę,

spacer,

lekcje wychowania fizycznego,

chodzenie pieszo do szkoły,

chodzenie po schodach,

sport indywidualny i zespołowy,

taniec.

Zdrowe nawyki żywieniowe

Zdrowe żywienie jest fundamentem zdrowego życia. Jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci, których organizm jest na etapie rozwijania się, a więc potrzebuje odpowiedniej ilości witamin i innych składników odżywczych. W jaki sposób można wspierać odpowiednie żywienie dziecka? Narodowy Fundusz Zdrowia radzi rodzicom, by:



zadbali o to, żeby na stole zawsze znalazły się zdrowe produkty,

zachęcali dziecko do wspólnego przygotowywania potraw,

dbali o to, żeby dziecko rozpoczynało każdy dzień od zdrowego śniadania,

wprowadzili do diety dziecka regularne posiłki (co 4-5 godzin),

dopilnowali, żeby dziecko piło minimum 1,5 litra wody dziennie,

wprowadzili węglowodany złożone do diety dziecka (ich dobrym źródłem są produkty pełnoziarniste),

ograniczyli cukier i sól w diecie dziecka,

razem z dzieckiem wybierali zdrowe produkty na zakupach spożywczych (kształtując w nim w ten sposób zdrowe nawyki).

W jaki sposób ochronić dziecko przed wadami postawy?

NFZ przypomina również najważniejsze zalecenia, by uniknąć rozwoju wad postawy u dziecka. Jest to między innymi:



zredukowanie jego siedzącego trybu życia,

zachęcanie dziecka do zwiększonej aktywności ruchowej,

uczenie dziecka, w jaki sposób utrzymać prawidłową postawę ciała,

ograniczenie korzystania ze smartfonu przez dziecko (nienaturalnie pochylona nad telefonem głowa obciąża odcinek szyjny),

odpowiednie dostosowanie miejsce nauki i wypoczynku dziecka.

Jak powinno wyglądać miejsce dziecka do nauki?

Miejsce dziecka do nauki jest bardzo ważne, ponieważ maluch codziennie spędza tam część swojego czasu. Istotne jest więc, by pozycja, jaką przybiera dziecko w tym czasie, była prawidłowa. W trakcie siedzenia przy biurku dziecko powinno mieć:



proste plecy,

stopy oparte o podłogę,

kolana ugięte pod kątem 90 stopni,

oparty odcinek lędźwiowy i piersiowy dolny,

przedramiona oparte na biurku,

głowę lekko pochyloną nad stołem.

Ważne jest, by maluch nie uczył się ani nie odrabiał lekcji, na przykład leżąc na podłodze czy siedząc na kanapie, ponieważ takie zachowania będą szkodzić jego postawie, ale też utrwalać niezdrowe nawyki.

Czytaj też:

Osoby bez odpowiednich kwalifikacji na stanowisku psychologa szkolnego. Zatrważające daneCzytaj też:

Pozwalasz dziecku na korzystanie ze smartfonu? To opóźnia jego rozwój