Co e-papierosy robią z układem odpornościowym? Nowe badanie nie pozostawia złudzeń

Badania zrealizowane przez naukowców z Uniwersytetu w Birmingham i opublikowane w Journal of Allergy and Clinical Immunology sugerują, że wdychanie dymu z e-papierosów może uszkadzać neutrofile, białe krwinki, które są istotną częścią układu odpornościowego i które są pierwszą linią obrony organizmu. Ich uszkodzenie – co wykazały wcześniejsze badania – może prowadzić do długotrwałego uszkodzenia płuc.

Co się dzieje, kiedy wapujesz? E-papierosy nie są bezpieczne

Naukowcy z Uniwersytetu w Birmingham pobrali próbki krwi od zdrowych dawców, którzy nigdy nie palili ani nie wapowali. Potem pobierano próbki po 40 zaciągnięciach niearomatyzowanego waporyzatora – połowa uczestników badania była narażona na opary z nikotyną, połowa wdychała opary z produktów bez nikotyny.

Wyniki testów wykazały, że zarówno w grupie nikotynowej, jak i nienikotynowej, neutrofile wprawdzie pozostały przy życiu, ale dosłownie utknęły w miejscu, przez co nie były w stanie skutecznie stawić czoła zagrożeniom i pełnić swoich normalnych funkcji ochronnych. Dr Aaron Scott, główny autor badania, podkreślił, że e-papierosy to sprawdzone narzędzie o mniejszej szkodliwości, które pomaga palaczom rzucić palenie, ale zebrane teraz dane stanowią uzupełnienie aktualnych dowodów na to, że e-papierosy nie są nieszkodliwe.

Jak działają neutrofile? Palacze szczególnie zagrożeni

„Neutrofile zwykle chronią płuca, przechodząc z krwi w miejscu potencjalnego uszkodzenia. Zaobserwowany wpływ oparów e-papierosów na ich mobilność budzi zatem poważne obawy. Osoby regularnie używające e-papierosów są bardziej narażone na choroby układu oddechowego” – nie ma wątpliwości prof. David Thickett, współautor artykułu.

Same neutrofile, co pokazują wcześniejsze badania (m.in. palaczy tradycyjnych papierosów), są silnie powiązane ze starzeniem się i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Jak podkreślili autorzy badania, wpływ wapowania na hamowanie aktywności neutrofili może mieć długoterminowe, negatywne skutki dla zdrowia.

