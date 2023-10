Wchodzenie po schodach zmniejsza ryzyko chorób serca. Ile stopni trzeba pokonać?

Każdy z nas wie, że ruch to zdrowie. Z podejmowania regularnej aktywności fizycznej czerpiemy bardzo wiele korzyści, nie tylko zdrowotnych. Dzięki temu poprawiamy jakość naszego snu, mamy lepszy nastrój, a ruch wpływa również na zmniejszenie poziomu odczuwanego stresu. Niedawno badacze donosili o tym, że robienie odpowiedniej ilości kroków dziennie ogranicza ryzyko udaru. Teraz naukowcy udowodnili, że wchodzenie po schodach również świetnie działa na nasz organizm, a przede wszystkim – serce.

Wchodzenie po schodach a zdrowie serca

Męczycie się w mieszkaniu, które znajduje się w budynku bez windy? Odczuwacie złość, gdy popsują się ruchome schody? Okazuje się, że może być to zbawienne dla zdrowia waszego serca. Najnowsze badanie pokazuje, że systematyczne chodzenie po schodach może zminimalizować ryzyko wystąpienia chorób serca. Badanie na ten temat zostało opublikowane na łamach pisma „Atherosclerosis”. Choroby serca są jedną z głównych przyczyn zgonów na całym świecie. Dokładnie chodzi o chorobę sercowo-naczyniową o podłożu miażdżycowym (obok udaru i choroby niedokrwiennej serca).

„Krótkie serie intensywnej aktywności, takie jak wspinaczka po schodach, są niewymagającym czasu sposobem na poprawę sprawności krążeniowo-oddechowej i profilu lipidowego, zwłaszcza wśród osób niemogących sprostać obecnym zaleceniom dotyczącym aktywności fizycznej” – wyjaśnia jeden z autorów badania, dr Lu Qi, profesor Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine (USA). Zdaniem naukowców, wchodzenie po schodach, z uwagi na korzyści, jakie płyną z tej aktywności, może być podstawowym środkiem przeciwdziałania chorobie sercowo-naczyniowej o podłożu miażdżycowym.

Ile schodów trzeba pokonać, żeby zmniejszyć ryzyko chorób serca?

Z najnowszego badania wynika, że jeśli będziemy wchodzić na co najmniej pięć standardowych ciągów schodów dziennie – możemy ograniczyć ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych aż o 20 procent. Jak podają naukowcy – żeby zmniejszyć ryzyko chorób serca, musimy więc pokonać jedynie 50 schodów dziennie.

Naukowcy podczas badania wykorzystali dane z UK Biobank. Dotyczyły one 450 tysięcy dorosłych osób. W ten sposób badacze obliczyli podatność uczestników na choroby sercowo-naczyniowe. Naukowcy bazowali na wywiadzie rodzinnym oraz genetycznych czynnikach ryzyka. Uczestnicy musieli także odpowiedzieć na pytania dotyczące codziennych nawyków, stylu życia, ale też tego, jak często wchodzą oni po schodach. Badacze obserwowali uczestników przez średnio 12, 5 roku.

Sposób na zdrowe serce dostępny dla każdego

Schody dostępne są niemal wszędzie i dla każdego. Wchodzimy po nich w drodze do pracy, domu czy szkoły. Zdarza się, że dziennie pokonujemy naprawdę dużą ilość stopni, często nie zdając sobie z tego sprawy, ponieważ robimy to w sposób bardzo automatyczny. Jak podkreśla dr Lu Qi, wszechobecność schodów czyni je tanim i łatwo dostępnym sposobem na włączenie aktywności fizycznej do swojej codziennej rutyny.

„Badanie dostarcza nowych dowodów na ochronne działanie wspinaczki po schodach w stosunku do ryzyka choroby sercowo-naczyniowej o podłożu miażdżycy, zwłaszcza w przypadku osób z licznymi czynnikami ryzyka tej choroby” – zauważył specjalista.

Czytaj też:

Co kawa robi z sercem? Badania są jednoznaczneCzytaj też:

Przeszczep serca świni człowiekowi. To druga taka transplantacja na świecie