Chodzenie bez stanika jest zdrowe? Obalamy mity

Moda na chodzenie bez stanika dopiero w Polsce raczkuje, choć wiele znanych kobiet coraz chętniej rezygnuje z noszenia biustonosza. Do tego grona zaliczają się między innymi Joanna Krupa, Julia Wieniawa czy Ewa Chodakowska. Jaki sens ma uwolnienie piersi „spod władzy” fiszbin I koronek? Czy chodzenie bez stanika może mieć korzystny wpływ na zdrowie? Eksperci rozprawiają się z popularnymi mitami.

Mit 1: Chodzenie bez stanika wzmacnia piersi i poprawia ich kształt

Niektórzy naukowcy, na przykład profesor Jean-Denis Rouillon, wskazują, że chodzenie bez stanika może paradoksalnie przyczynić się do poprawy kształtu i podniesienia piersi. Ich zdaniem rezygnacja z biustonosza pozwala w dłuższej perspektywie czasu wzmocnić mięśnie klatki piersiowej. Lekarze i specjaliści zwracają jednak uwagę na fakt, że tego typu wnioski wysnuwa się na ogół na podstawie badań, które nie mają wiarygodnej podstawy teoretycznej i są prowadzone na małej liczbie osób. Jak podkreśla Andrew J. Shapiro, lekarz medycyny, dyrektor medyczny Comprehensive Breast Center w Wellington Regional Medical Center, na opadanie biustu ma wpływ wiele czynników. I wyjaśnia:

„Piersi są zbudowane z gęstej tkanki gruczołowej, którą podpierają wiązadła. Wraz z wiekiem gęsta tkanka gruczołowa zostaje zastąpiona tłuszczem. Więzadła natomiast rozciągają się, co prowadzi do opadania biustu. Noszenie stanika może pomóc w spowolnieniu tego procesu”.

Mit 2: Chodzenie bez stanika zmniejsza ryzyko raka piersi

Noszenie stanika lub rezygnacja z zakładania biustonosza nie ma związku z chorobą nowotworową. Nie wpływa w żaden sposób na ryzyko wystąpienia raka piersi. Nie zmniejsza go ani nie zwiększa. W tym przypadku nie ma znaczenia również rodzaj zakładanej bielizny czy liczba godzin spędzonych w staniku w ciągu dnia. Noszenie biustonosza przez dłuższy czas może natomiast powodować dyskomfort. Pojawia się on w sytuacji, gdy stanik jest źle dobrany. Wówczas nie spełnia dobrze swojej funkcji i może nadmiernie uciskać na tkanki, wywołując ból.

Mit 3. Chodzenie bez stanika poprawia krążenie w tkankach

Dobrze dobrany biustonosz nie zaburza krążenia krwi w tkankach piersi. Co więcej, rezygnacja ze stanika nierzadko przyczynia się do powstania dolegliwości bólowych. Piersi pozbawione podparcia obciążają bowiem plecy i kręgosłup, co może skutkować występowaniem wad postawy. Dotyczy to zwłaszcza kobiet z większym rozmiarem biustu.

„Stanik nie powinien powodować dyskomfortu, a jeśli jest niewygodny, prawdopodobnie nie jest właściwie dopasowany. Należy też dobierać biustonosz do sytuacji. Kobiety aktywne fizycznie powinny sięgać po staniki sportowe. Ten rodzaj biustonosza podtrzymuje i unieruchamia piersi, a jednocześnie amortyzuje ewentualne wstrząsy” – wyjaśnia Elisa Lawson, brafitterka.

