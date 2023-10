To „czołowy zabójca” wśród kobiet. Jak czują się pacjentki z rakiem piersi?

Nowotwór piersi to „czołowy zabójca” wśród kobiet. Po usłyszeniu diagnozy dominuje strach, gniew, przygnębienie, ale też lęk. Czego najbardziej potrzebują pacjentki leczone na raka piersi? Na to pytanie można znaleźć odpowiedź w wynikach badania „Świadomość i doświadczenia pacjentek dotyczące leczenia raka piersi" przeprowadzonego przez Polskie Amazonki Ruch Społeczny. Badanie zostało wykonane w lipcu i sierpniu 2023 roku na grupie ponad 1000 kobiet. Odbyło się ono w ramach akcji #połączONE. Miało na celu, by wykazać, jak pacjentki onkologiczne oceniają leczenie, jak wyglądają ich doświadczenia, a także, jaki jest poziom świadomości w kwestii dostępności terapii.

Co jest kluczowe dla pacjentek z rakiem piersi podczas leczenia?

Jak pokazały wyniki badania – kluczowy dla pacjentek jest dostęp do wiedzy i możliwość wybrania terapii. 90 procent kobiet po terapii nowotworu piersi jest zdania, że świadomość oraz wiedza dotycząca procesu diagnozy i leczenia przekładają się na poprawę jakości życia w trakcie leczenia onkologicznego. Z kolei dla 82 procent kobiet istotna jest możliwość uczestniczenia w podejmowaniu decyzji, a także wyboru ścieżki leczenia.

„Widać, że pacjentki z rakiem piersi to pacjentki coraz bardziej świadome. Badanie pokazuje, że kluczowy jest dostęp do wiedzy. Jednocześnie wiele kobiet wskazuje małe poczucie wpływu na poszczególnych etapach leczenia. Jest to dla nas kluczowe w planowaniu naszych działań w przyszłości” – zauważa Elżbieta Kozik, prezes zarządu Polskich Amazonek Ruchu Społecznego.

Leczenie raka piersi – jaka jest świadomość pacjentek onkologicznych?

Pacjentki z rakiem piersi mają największą świadomość w kwestii możliwości wyboru ośrodka leczenia. 80 procent z nich jest zadowolonych z placówki, w której odbywało się leczenie. Niższa świadomość dotyczyła możliwości wzięcia udziału w konsylium lekarskim – miało ją 68 procent kobiet. 67 procent badanych wiedziało, że może skorzystać z pomocy koordynatora onkologicznego. Wyniki badania pokazały również, że 65 procent kobiet leczących się onkologicznie miało świadomość tego, że mogą zasięgnąć drugiej opinii lekarza na temat diagnozy i leczenia.

Jak się okazuje – pacjentki, które posiadają wiedzę na temat możliwości leczenia – chętnie korzystają z przysługujących im opcji. Elżbieta Kozik, prezes zarządu Polskich Amazonek Ruchu Społecznego wskazuje również, że pacjentki z nowotworem piersi chcą angażować się w proces swojego leczenia oraz posiadać odpowiednią wiedzę w tej kwestii. Bardzo ważne jest więc, by docierały do nich rzetelne informacje odnośnie ich praw i możliwości w obszarze leczenia.

„Problem w tym, że nie wszystkie ośrodki w pełni korzystają z nowoczesnej diagnostyki i terapii. Dlatego tak ważne jest, by pacjentki miały świadomość dotyczącą nowoczesnych metod leczenia, by mogły wybrać taki ośrodek, który im je zaproponuje, lub by mogły w inny sposób współuczestniczyć w wyborze swojej ścieżki leczenia. Takiej, która będzie dla nich optymalna. Dlatego stale rozwijamy miejsca, gdzie dostępna jest aktualna wiedza nt. diagnostyki i leczenia nowotworów, takie jak stworzona przez nasze stowarzyszenie kompleksowa platforma internetowa Centrum Kryzysowe wraz z infolinią czy kampania Wylecz raka HER2+” – mówi Elżbieta Kozik.

Udział pacjentek z nowotworem piersi w procesie decyzyjnym

Badanie pokazało również, że udział w procesie decyzyjnym w kwestii leczenia jest ważny dla 82 procent pacjentek. 73 procent kobiet w badaniu potwierdziło, że miało duży wpływ na wybór ośrodka leczenia. Znacznie gorzej było jednak w kwestii udziału w konsylium – wpływ na to miało jedynie 33 procent badanych kobiet. Z kolei tylko 19 procent pacjentek uznało, że miało wpływ na wybór terapii, a 14 procent – formy podania leku.

Zdaniem ankietowanych pacjentek – na jakość życia podczas leczenia onkologicznego wpływa:



wiedza o leczeniu i dostępność różnych terapii (82 procent),

wsparcie psychologa (77 procent),

krótszy pobyt w szpitalu (74 procent),

wsparcie koordynatora onkologicznego (73 procent),

możliwość leczenia w domu (69 procent),

możliwość formy podania leku: dożylnie, doustnie, podskórnie (65 procent).

