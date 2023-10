Bezpłatne badanie piersi. Jak zaprosić mammobus do swojej miejscowości?

„Proszę, Drogie Panie, zostańcie Ambasadorkami Zdrowia dla siebie i swoich bliskich. Badajcie się i zachęcajcie do tego inne” – zaapelowała mister zdrowia Katarzyna Sójka, przypominając o możliwości skorzystania z bezpłatnej mammografii. „Profilaktyka powinna być naszą codziennością” – dodała minister Sójka. W całej Polsce można skorzystać m.in. z badań w mammobusach – terminy i miejsca, gdzie planowane są takie badania, można znaleźć na stronie serwisu dla pacjentów pacjent.gov.pl oraz na stronach NFZ.

Jak zaprosić mammobus do swojej miejscowości?

Jeśli w twojej miejscowości nie ma w harmonogramie terminów mammobusów – nic straconego. Możesz zaprosić mammobus do swojej miejscowości. Aby to zrobić, trzeba jednak zebrać minimum 50 chętnych na badanie kobiet (potrzebne są ich dane kontaktowe – NFZ będzie sprawdzać, czy kwalifikują się do programu). Następnie trzeba skontaktować się z placówką, która ma podpisany kontrakt z NFZ na wykonywanie mammografii i sprawdzić, czy może zaplanować dodatkowy dzień na badania w twojej miejscowości. Niezbędne jest także udostępnienie miejsca na mammobus z możliwością podłączenia do prądu.

Bezpłatne badanie piersi – kto może skorzystać?

Jak przypomina NFZ, możesz skorzystać z badania bez żadnego skierowania, jeśli:

masz 50-69 lat (od 1 listopada 2023 r. bezpłatne badania będą dostępne dla kobiet w wieku 45-74 lat),

nie miałaś mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat,

miałaś mammografię w ciągu ostatnich dwóch lat, ale otrzymałaś pismo, które kieruje cię do badania z powodu: raka piersi wśród członków rodziny albo mutacji w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2.

Jak co roku, październik jest miesiącem, kiedy w szczególny sposób zwraca się uwagę na profilaktykę raka piersi. W całym kraju odbywają się specjalne marsze różowej wstążki, warto też zainteresować się działaniami, które prowadzą m.in. kobiety z Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”.

Czytaj też:

Samobadanie piersi – kiedy i jak je wykonać krok po krokuCzytaj też:

Sztuczna inteligencja w medycynie. Polak pracuje nad tym, aby skutecznie i szybko wykrywać raka piersi