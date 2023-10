Prowadzisz siedzący tryb życia? Ruszaj się tyle minut dziennie, a nie odbije się to na twoim zdrowiu

Każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, jak ważną rolę w kontekście naszego zdrowia odgrywa odpowiednia ilość ruchu. W życiu większości z nas dominuje jednak siedzący tryb życia – sprzyja temu między innymi rodzaj pracy, która bardzo często jest wykonywana w pozycji siedzącej przed komputerem. Z kolei po powrocie z pracy – odpoczywamy na kanapie. Nie jest nowością, że sprzyja to rozwojowi chorób, a taki rodzaj odpoczynku jest najmniej korzystną metodą na regenerację ciała i umysłu. Do tej pory badacze byli zdania, że regularne ćwiczenia nie eliminują całkowicie negatywnych skutków związanych z siedzącym trybem życia. Najnowsze doniesienia pokazują jednak coś innego i są znacznie bardziej optymistyczne.

Ile minut aktywności dziennie, jeśli prowadzimy siedzący tryb życia?

Najnowsze wyniki badań pokazują, że możliwe jest całkowite zniwelowanie negatywnych skutków zdrowotnych związanych z siedzącym trybem życia. Okazuje się, że aby poprawić nasze zdrowie, wystarczy regularna aktywność fizyczna każdego dnia ograniczona jedynie do około 22 minut. Badania zostały opublikowane w brytyjskim czasopiśmie „British Journal of Sports Medicine”.

„Badanie wykazało, że obecne zalecenie 150 minut tygodniowo umiarkowanej lub energicznej aktywności wystarcza, aby przeciwdziałać szkodliwym skutkom długotrwałego siedzenia” – powiedział główny autor badania Edvard Sagelv, naukowiec z Uniwersytetu Norweskiego. Badacz dodał również, że chodzi o aktywności, które powodują nieco cięższe oddychanie, takie jak żwawe spacerowanie, praca w ogrodzie czy wspinanie się pod górkę. Jeśli niektórym te ponad 20 minut aktywności wydaje się długim czasem, naukowiec argumentuje, że wcale tak nie jest: „Pomyśl o tym: już tylko 20 minut dziennie wystarczy, czyli krótki spacer przez 10 minut dwa razy dziennie – na przykład wysiadając z autobusu o jeden przystanek przed swoim rzeczywistym miejscem docelowym do pracy, a potem wracając do domu, wysiadając z autobusu jeden przystanek wcześniej”.

Jak zniwelować negatywne skutki siedzącego trybu życia? Badanie

Podczas przeprowadzonego badania naukowcy analizowali informacje ze zbiorów danych dotyczących niemal 12 000 osób w wieku 50 lat i starszych pochodzących z Norwegii, Szwecji i Stanów Zjednoczonych. Podczas badania uczestnicy nosili na swoich biodrach urządzenie do wykrywania ruchu przez co najmniej 4 dni (przez 10 godzin każdego dnia). Wszystkie osoby uwzględnione w badaniu były obserwowane przez co najmniej 2 lata.

Okazało się, że połowa uczestników spędzała około 10 i pół godziny lub więcej dziennie w pozycji siedzącej. W ciągu pięciu lat zmarło 805 osób, czyli 17 procent badanych uczestników. 357 z nich (czyli 6 procent) spędzało mniej niż 10 i pół godzinny dziennie w pozycji siedzącej. Z kolei 448 spędzało tak więcej niż 10 i pół godziny dziennie.

Większa ilość ruchu wpływa na mniejsze ryzyko przedwczesnej śmierci

Badacze ocenili, że siedzenie przez więcej niż 12 godzin dziennie wiązało się ze zwiększonym o 38 procent ryzykiem śmierci w porównaniu do osób, które spędzały tak tylko 8 godzin dziennie. Dotyczyło to jednak tylko tych, którzy spędzali mniej niż 22 minuty w ciągu dnia na umiarkowanej lub intensywnej aktywności fizycznej.

Naukowcy odkryli też, że wraz ze wzrostem aktywności maleje ryzyko przedwczesnej śmierci (wywołane jakąkolwiek przyczyną). Jeżeli poświęcimy dodatkowe 10 minut dziennie na ruch, przełoży się to na ryzyko śmierci niższe o 15 procent w przypadku osób spędzających mniej niż 10 i pół godziny w pozycji siedzącej. Z kolei w przypadku osób, które spędzają więcej niż 10 i pół godziny w pozycji siedzącej każdego dnia będzie to aż 35 procent.

Czytaj też:

Ten rodzaj jogi pomoże w walce z depresją? Najnowsze badania zaskakują jego skutecznościąCzytaj też:

Ten rodzaj ćwiczeń spowalnia postęp choroby Parkinsona. Nowe badania zaskakują