Alergie pokarmowe mogą być groźniejsze niż przypuszczano. Naukowcy alarmują

Alergie pokarmowe to coraz powszechniejsze zjawisko. Naukowcy – jak informuje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej – obserwują wzrost częstości występowania tego typu problemów zdrowotnych, zwłaszcza wśród mieszkańców wysoce uprzemysłowionych regionów (głównie kobiet i dzieci). Niepokoi nie tylko skala zjawiska, ale również jego konsekwencje. Amerykańscy specjaliści donoszą, że alergie pokarmowe mogą prowadzić do rozwoju poważnych schorzeń, a co za tym idzie zwiększać ryzyko przedwczesnej śmierci. Sprawdź, o jakie choroby chodzi.

Alergie pokarmowe a choroby serca

Naukowcy przeanalizowali dane medyczne pochodzące od tysięcy osób. Zauważyli, że wytwarzanie przeciwciał IgE w odpowiedzi na mleko krowie, orzeszki ziemne, krewetki lub inne rodzaje żywności wiązało się ze zwiększonym ryzykiem śmierci z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Ta teza znalazła potwierdzenie nawet po uwzględnieniu tradycyjnych czynników ryzyka kojarzonych ze schorzeniami w obrębie serca czy układu naczyniowego (palenia tytoniu, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy etc.). Najsilniejsze zależności odnotowano między alergią na mleko krowie i chorobami serca, ale dane dotyczące innych alergenów również okazały się istotne statystycznie.

„Byliśmy zaskoczeni tymi odkryciami, ponieważ bardzo często stwierdza się obecność IgE w żywności. Około 15% dorosłych Amerykanów wytwarza przeciwciała w odpowiedzi na typowe alergeny pokarmowe, przy czym większość ludzi nie ma żadnych objawów po spożyciu danego produktu” – stwierdziła profesor alergologii i immunologii dziecięcej Corinne Keet, jedna z autorek badania.

Okazuje się, że nawet osoby z łagodnymi objawami alergii pokarmowej są narażone na przedwczesny zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych. Kontakt z czynnikiem uczulającym może bowiem wywoływać cichą reakcję immunologiczną, która nie daje żadnych wyraźnych symptomów w postaci wysypki, biegunki, wymiotów czy bólów brzucha. Ta niepozorna „odpowiedź” organizmu na obecność alergenu nierzadko prowadzi jednak do powstania przewlekłego stanu zapalnego w ustroju, co zwiększa ryzyko wystąpienia chorób serca. Jest to pierwsze badanie, w którym stwierdzono istnienie tego typu związków. Nigdy wcześniej im się nie przyglądano.

Dlatego naukowcy podkreślają, że trzeba przeprowadzić dalsze analizy, by jeszcze lepiej zrozumieć, jaką rolę odgrywają alergie pokarmowe w rozwoju schorzeń sercowo-naczyniowych. „Należy wykonać więcej badań nad związkiem między uczuleniem na powszechne alergeny pokarmowe a chorobami układu krążenia. Chociaż zrealizowane badanie dostarcza dobrych dowodów na istnienie istotnych zależności między tymi zmiennymi, to wciąż wiele pozostaje jeszcze do zrobienia” – podkreśliła profesor Keet.

Co sprzyja pojawieniu się alergii pokarmowych?

Do wystąpienia alergii pokarmowych predysponują zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. W tym przypadku ważną rolę odgrywa również dieta matki w czasie ciąży oraz laktacji (karmienia piersią). Pojawieniu się tego typu problemów zdrowotnych sprzyja też postęp cywilizacyjny i coraz większe zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Nie bez znaczenia jest także wzrost spożycia przetworzonej żywności, bogatej w barwniki, konserwanty i sztuczne substancje.

