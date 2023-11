Pewne cechy osobowości mogą zmniejszać ryzyko demencji. Zaskakujące odkrycie naukowców

Badacze przeanalizowali dane pochodzące od ponad 44 tysięcy osób. Postanowili sprawdzić, czy cechy osobowości z tak zwanej wielkiej piątki – sumienność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenia, neurotyczność oraz ugodowość – mają związek z demencją oraz zaburzeniami w funkcjonowania mózgu. Ich wnioski zaskakują.

Jakie cechy osobowości chronią przed demencją?

Uczeni odkryli, że negatywne nastawienie do życia, wysokie wyniki w zakresie neurotyczności oraz słabe nasilenie cech, takich jak sumienność, ugodowość i otwartość na nowe doświadczenia mogą zwiększać ryzyko wystąpienia demencji. Analogicznie wysokie wyniki w skali otwartości, ugodowości i sumienności stanowią czynnik chroniący przed pojawieniem się wskazanych zaburzeń neurologicznych.

Jak można to wyjaśnić? Naukowcy spekulują, że wymienione cechy charakteru mogą sprzyjać pewnym określonym zachowaniom i skłaniać na przykład do większej dbałości o swoje zdrowie, co w dłuższej perspektywie czasu skutkuje poprawą funkcjonowania organizmu. Co więcej, osoby ugodowe i otwarte na doświadczenia mogą lepiej radzić sobie z ewentualnym upośledzeniem funkcji poznawczych poprzez znajdowanie sposobów na „obchodzenie” oraz rekompensowanie odczuwanych deficytów.

Co wpływa na rozwój demencji?

Naukowcy podkreślają, że trzeba przeprowadzić dalsze badania, by jeszcze dokładniej przeanalizować w zależności występujące między cechami osobowości a ryzykiem rozwoju demencji. Należy zwrócić uwagę również na inne czynniki sprzyjające pojawianiu się zaburzeń neurologicznych. Chodzi tu o nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, nałogowe palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, nadwagę i otyłość oraz brak aktywności fizycznej. Wpływ na rozwój demencji może mieć również izolacja społeczna, niezdrowa dieta czy bezczynność umysłowa (brak stymulacji poznawczej).

