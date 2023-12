Odkryto nowy sposób na przewidywanie chorób. Wystarczy jedno proste badanie

Tę „tajemnicę” odkryli naukowcy z Uniwersytetu Stanforda w Stanach Zjednoczonych. Specjaliści zauważyli, że badanie krwi i analiza białek obecnych w osoczu pozwala odpowiedzieć na pytanie, które narządy w organizmie danego człowieka starzeją się szybciej niż inne. Dzięki niej eksperci mogą oszacować biologiczny wiek mózgu, serca, wątroby, płuc, jelit, nerek trzustki czy mięśni.

Starzenie się narządów i związane z tym choroby można przewidzieć

W badaniach przeprowadzonych przez amerykańskich uczonych wzięło udział ponad 5 tysięcy osób w różnym wieku. Eksperci przeanalizowali skład białek znajdujących się we krwi ochotników.

Odkryliśmy, że u 18,4% osób w wieku 50 lat (lub starszych) co najmniej jeden narząd starzał się znacznie szybciej niż inne. W tej grupie ryzyko wystąpienia chorób obejmujących dany organ jest znacznie podwyższone. Schorzenie może pojawić się już w ciągu najbliższych 15 lat – podkreślił dr Tony Wyss-Coray, jeden z autorów badania w rozmowie z mediami.

Szybsze starzenie się mózgu pozwala przewidywać spadek funkcji poznawczych, a także wystąpienie schorzeń neurodegeneracyjnych, w tym choroby Alzheimera. Z kolei wyższy wiek biologiczny nerek wiąże się z większym ryzykiem pojawienia się cukrzycy oraz nadciśnienia tętniczego. Zbyt „dojrzałe” serce oznacza natomiast wyższe prawdopodobieństwo zawału oraz migotania przedsionków. Naukowcy zaznaczają jednak, że trzeba przeprowadzić szerzej zakrojone badania, by potwierdzić te wnioski. „Jeśli uda nam się powtórzyć przeprowadzone badania na próbie 50 000 lub 100 000 osób i dadzą one takie same wyniki, będziemy w stanie leczyć ludzi, zanim zachorują i zapobiec przedwczesnym zgonom” – zauważył dr Tony Wyss-Coray.

Czy przewidywanie chorób zawsze jest dobre?

Wczesne wykrywanie chorób otwiera przed lekarzami i naukowcami nowe możliwości w zakresie terapii. Caroline Abrahams z organizacji charytatywnej Age UK zwraca jednak uwagę na jedną bardzo ważną kwestię – istnieje ryzyko, że ta wiedza przyczyni się do pogorszenia samopoczucia oraz stanu emocjonalnego pacjentów, którzy w konsekwencji będą potrzebować wsparcia psychologicznego, by zmierzyć się z prawdą na temat swojego zdrowia.

