Jak spowolnić starzenie się organizmu? Naukowcy twierdzą, że odkryli na to prosty sposób

Choć starzenie się jest całkowicie naturalnym procesem, to ludzie od wielu lat zastanawiają się, jak można mu przeciwdziałać. Niebagatelny wpływ odgrywa w tym zdrowa dieta, regularna aktywność fizyczna oraz dbanie o zdrowie swojego organizmu, między innymi poprzez dbanie o profilaktykę i systematyczne wykonywanie badań. Ostatnio naukowcy potwierdzili związek między zdrowiem serca a wiekiem biologicznym naszego organizmu. Okazuje się, że w ten sposób proces starzenia się można spowolnić nawet o 6 lat. Teraz z kolei chińscy naukowcy znaleźli na to jeszcze inną metodę.

Czy można spowolnić proces starzenia się organizmu?

Zespół chińskich naukowców zidentyfikował grupę komórek o nazwie CHIT1 w rdzeniu kręgowym, która jest powiązana z procesem starzenia się. Ich rola nie została jeszcze w pełni poznana, jednak wiadomo, że komórki te są zależne od witaminy C. Okazuje się więc, że regularna suplementacja tej substancji może spowalniać procesy starzenia się komórkowego. Wyniki badań na ten temat zostały opisane na łamach pisma „Nature”.

Witamina C, która jest przeciwutleniaczem, jest też uważana za substancję, która posiada potencjalne właściwości przeciwdziałające starzeniu się. Pomaga chronić skórę przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wolne rodniki (które mogą przyspieszać proces starzenia się i przyczyniać się między innymi do powstawania zmarszczek na skórze).

Starzenie się powoduje zmiany w rdzeniu kręgowym

Naukowcy odkryli również, że proces starzenia się organizmu wpływa na zmiany w rdzeniu kręgowym. Przeprowadzili oni swoje badania na modelu zwierzęcym i zaobserwowali, że wraz z upływem czasu w rdzeniu kręgowym zachodzą dwie istotne zmiany. Jedną z nich jest spadek aktywności neuronów ruchowych. Dzieje się to przy jednoczesnym wzroście aktywności komórek odpornościowych (komórki immunologiczne w rdzeniu kręgowym stają się nadmiernie aktywne). „Te odrębne skupiska komórek muszą mieć określony cel życiowy. Nasze dalsze badania wykazały, że wydzielają one »toksyczne« białko, które przyczynia się do przyspieszenia starzenia się neuronów ruchowych” – powiedział Liu Guanghui, główny autor badania, w rozmowie z gazetą „South China Morning Post”.

Z kolei drugą rzeczą jest zwiększenie się ilości substancji o nazwie CHIT1 w starzejącym się rdzeniu kręgowym. Gromadzą się one wokół neuronów ruchowych, przez co powodują ich szybsze starzenie się. Tym negatywnym skutkom, zdaniem naukowców, może jednak przeciwdziałać kwas askorbinowy, który jest znany z właściwości spowalniania procesu starzenia się.

Witamina C a proces starzenia się organizmu

Naukowcy testowali wpływ witaminy C na 10 starszych makakach krabożernych (gatunek ssaka naczelnego z podrodziny koczkodanów) przez okres 3 lat. Jedna grupa otrzymywała codzienną dawkę witaminy C, z kolei druga grupa była grupą kontrolną. Naukowcy stwierdzili, że zwierzęta, które codziennie otrzymywały witaminę C, wykazywały znaczną poprawę w kwestii zmniejszonych oznak starzenia się neuronów ruchowych. Te wyniki sugerują więc, że przyjmowanie witaminy C może być korzystne dla starszych osób.

Badanie zostało przeprowadzone na zwierzętach, jednak podwyższone stężenie CHIT1 badacze wykryli również w ludzkiej krwi i płynie mózgowo rdzeniowym.

