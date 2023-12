Jedna czynność rujnuje zdrowy sen. Wiele osób myśli, że pomaga zasnąć

Mowa o piciu alkoholu. Nawet niewielka ilość wypita przed snem sprawia, że organizm nie jest w stanie odpowiednio wypocząć. Co się dzieje, kiedy pijesz alkohol przed snem?

Jak alkohol wpływa na sen?

Może się wydawać, że alkohol ułatwia zasypianie. Po lampce wina, drinku czy piwie czujesz się zrelaksowany i lekko senny. To jednak bardzo mylące uczucie, bo nawet jeśli rzeczywiście szybko zaśniesz, nie będzie to dobry i zdrowy sen, który pozwoli ci w pełni się zregenerować.

Picie alkoholu przed snem można porównać do przełączania trybów jednego urządzenia. Na początku rzeczywiście alkohol ma działanie uspokajające, oszałamiające, rozluźniające. Kładziesz się spać i zasypiasz, ale nadal mas wysoki poziom alkoholu we krwi. Organizm musi się z tym uporać i to skutecznie zakłóca normalny sen. Kiedy poziom alkoholu we krwi spada, mózg wraca na „normalne” tory, a to oznacza, że możesz się nawet kilkukrotnie budzić i wyrywać ze snu. Upojenie alkoholowe może także wywołać stresujące i nieprzyjemne sny, co również nie sprzyja wypoczynkowi.

Badanie przeprowadzone kilka lat temu przez naukowców z Florida Atlantic University z pomocą specjalistów z innych uczelni dało ciekawe wyniki. Badacze skoncentrowali się na wieczornym spożywaniu alkoholu, kofeiny i nikotyny wśród 785 osób w ciągu 5164 dni. Okazało się, że alkohol i nikotyna mają bardziej destrukcyjny wpływ na sen, niż pobudzająca organizm kofeina. Naukowcy doszli także do wniosku, że intensywne spożywanie alkoholu może trwale uszkodzić geny odpowiedzialne za zdrowy sen i cykle budzenia. Podsumowując: jeśli pijesz alkohol przed snem, zwykle śpisz krócej, a twój sen ma gorszą jakość.

Jak ograniczyć negatywne działanie alkoholu na sen?

Jeśli decydujesz się na picie alkoholu, warto pamiętać o kilku zasadach, które pomogą choć trochę zminimalizować jego wpływ na jakość snu. Jeśli jesteś na imprezie, zamień co drugi napój na bezalkoholowy. Unikaj także picia krótko przed snem – daj organizmowi szanse na przetrawienie alkoholu, zanim położysz się do łóżka. Jeśli spożywasz alkohol, nie zapominaj także o piciu innych płynów i odpowiednim nawadnianiu się.

