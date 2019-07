Źle śpisz? Poznaj 9 możliwych przyczyn. Niektóre zaskakują

Poznaj możliwe przyczyny problemów ze snem:

Za rzadko zmieniasz pościel

Słyszałeś kiedyś o roztoczach? Te mikroskopijne stworzenia (i ich odpady) mogą zaostrzyć alergie i astmę, osłabiając oddychanie, a tym samym sen.



Obżerasz się przed snem

Jedzenie posiłku tuż przed snem zwiększa ryzyko niestrawności, co może prowadzić do chrapania lub bezsenności. Szczególnie, jeśli są to produkty tłuste i przetworzone. Jedz kolację co najmniej trzy godziny przed snem. Jeśli potrzebujesz wieczornej przekąski, sięgnij po coś lekkiego.



Za długo śpisz w ciągu dnia

Popołudniowa drzemka jest czasem na wagę złota. Warto jednak wiedzieć, że spanie w ciągu dnia powyżej 25 minut może mieć fatalny wpływ na późniejsze zasypianie. Jeśli cierpisz na przewlekłą bezsenność, spróbuj nie drzemać w ciągu dnia.



Masz cukrzycę

Częste wstawanie w nocy do toalety (niezależnie od płci) może być pierwszym objawem cukrzycy. Na ogół jednak wynika z tego, że wypiliśmy przed snem za dużo picia.



Zaczęły się problemy z prostatą

W przypadku mężczyzn częste wędrówki w nocy do toalety mogą świadczyć o przeroście prostaty. Oczywiście, przebudzenia te wpływają na jakość snu i sprzyjają problemom ze snem.



Chrapiesz

Głośne chrapanie nie jest tylko problemem dla każdego, kto cię słyszy. Może to być oznaką poważnego problemu zdrowotnego: mianowicie obturacyjnego bezdechu sennego. Wówczas oddychanie może się zatrzymać tak długo, jak długo mózg budzi cię do wznowienia oddychania. Te przerwy w oddychaniu mogą zdarzyć się wiele razy w nocy, nawet setki. Oczywiście powoduje to niewyspanie, ale może też zagrażać życiu. Jeśli podejrzewasz, że problem dotyczy ciebie, skonsultuj się z lekarzem.



Sięgasz po alkohol przed snem

Alkohol może wydawać się skutecznym sposobem na złagodzenie problemów z zasypianiem, ale spożywanie napojów alkoholowych zbyt późno lub w dużych ilościach faktycznie utrudnia odpoczynek. Alkohol skraca głęboki sen (REM), co sprawia, że ​​sen jest mniej regenerujący.



Do późna wpatrujesz się w ekran telefonu lub komputera

Udowodniono, że niebieskie światło, emitowane przez urządzenia elektroniczne, pobudzają umysł i skutecznie utrudniają zasypianie. Coraz więcej tego typu urządzeń posiada funkcję "trybu nocnego" - można zmienić kolor emitowanego światła. Jest to oczywiście pewne rozwiązanie, ale mimo wszystko warto ograniczyć korzystanie z telefonu i komputera przed snem. Także w nocy, gdy się przebudzimy, nie bierzmy do ręki telefonu. To z pewnością nie pomoże usnąć.



Śpisz za krótko

Dzisiejsze tempo życia zmusza nas do ograniczania ilości snu. Mamy mnóstwo obowiązków, wyrabiamy nadgodziny, jesteśmy zestresowani, musimy wstawać coraz wcześniej, żeby jakoś w korkach dojechać do pracy. To wszystko powoduje, że wiele osób nie otrzymuje tyle snu, ile potrzebuje organizm, by móc się zregenerować. Robi się z tego błędne koło. Śpimy coraz krócej, a jakość tego snu jest coraz gorsza. Dorośli powinni sypiać od 7 do 9 godzin na dobę. Niedobór snu zwiększa ryzyko nie tylko chorób układu krążenia czy otyłości, ale także depresji.Czytaj także:

Dieta pomoże na chrapanie? Sprawdź, czego unikać