Ile powinni spać seniorzy? Odpowiedź może zaskoczyć

– Wiele osób starszych jest nieświadomych tego, że oczekiwana długość snu po 65. roku życia rzadko przekracza 7 godzin, a u niektórych z nich skraca się nawet do 5-6 godzin – mówi prof. Adam Wichniak, który kieruje III Kliniką Psychiatryczną oraz Ośrodkiem Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Długość snu u seniorów

Jak podkreśla specjalista cytowany przez Serwis Zdrowie PAP, bezsenność jest częstym problemem osób starszych. PO 65 roku życia na problemy ze snem skarży się nawet co druga osoba. Prof. Wichniak zaznacza, że po 65 roku życia nie tylko zmniejsza się oczekiwana długość snu, ale jednocześnie też zmniejsza się głębokość snu. Wzrasta za to liczba i długość wybudzeń ze snu, trudniejsze jest też samo zasypianie, które u osoby starszej może trwać 15-45 minut.

Wraz z wiekiem oraz zaprzestaniem aktywności zawodowej zalecane jest, aby czas poświęcony na sen nie ulegał zwiększeniu, przeciwnie – powinien on być nawet skrócony – radzi prof. Adam Wichniak.

Higiena snu u seniorów

Specjalista jednocześnie przypomina, że w każdym wieku kluczowe jest także dbanie o higienę snu. – Oprócz dobrego ogólnego stanu zdrowia, zarówno somatycznego, jak i psychicznego, jakość snu w dużym stopniu zależy także od udania się na spoczynek nocny w stanie odprężenia i dobrego samopoczucia psychicznego, dużej homeostatycznej potrzeby silnego rytmu okołodobowego snu – tłumaczy.

U seniorów jest to także kwestia dostosowania rytmu dobowego do nowej rzeczywistości: wielu z nich jest przyzwyczajonych do porannego wstawania do pracy, teraz nie muszą tego robić, co może poważnie zaburzać dobowy zegar. Jednocześnie stają się mniej aktywni, a to regularna aktywność fizyczna jest jednym z kluczowych elementów dbania o zdrowie ogólnie, ale też przyczyniających się do poprawy jakości snu.

