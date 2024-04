W tym okresie kobiety są bardziej narażone na choroby serca. Ryzyko gwałtownie wzrasta

Choroby serca to jedne z najczęściej diagnozowanych schorzeń w Polsce. Cierpi na nie ponad milion osób, przy czym większość stanowią kobiety. Najnowsze badania przeprowadzone przez Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne wskazują, że ryzyko wystąpienia tych schorzeń gwałtownie wzrasta w pewnym okresie życia. Sprawdź, kto i dlaczego jest bardziej narażony na problemy kardiologiczne.

Menopauza a choroby sercowo-naczyniowe

Amerykańskie Towarzystwa Kardiologiczne przeprowadziło kohortowe (obserwacyjne) badanie z udziałem 1158 osób – 579 kobiet po menopauzie i 579 mężczyzn. Obie grupy przyjmowały statyny w celu ustabilizowania poziomu cholesterolu we krwi. Dobrano je w taki sposób, by były do siebie jak najbardziej podobne pod względem wieku i stanu zdrowia. Naukowcy zbadali tętnice wieńcowe ochotników za pośrednictwem tomografii komputerowej. Analizowali głównie stopień zwapnienia tętnic (wskaźnik CAC). Ocena stanu naczyń pozwala bowiem określić prawdopodobieństwo wystąpienia zawału serca oraz innych zaburzeń w pracy układu krążenia. Im wyższy wskaźnik CAC, tym większe ryzyko pojawienia się problemów kardiologicznych. Tomografię przeprowadzono dwukrotnie – na początku badania i po dwunastu miesiącach od jego rozpoczęcia.

Naukowcy porównali wyniki kobiet i mężczyzn uzyskane w obu tomografiach. Okazało się, że u ochotniczek, które początkowo miały niski wskaźnik CAC, odnotowano dwukrotny, wzrost ryzyka wystąpienia problemów kardiologicznych w drugim badaniu. Co ciekawe, w grupie mężczyzn nie zaobserwowano takich tendencji.

Naukowcy porównali wyniki badań kobiet z wynikami uzyskanymi w grupie kontrolnej. Tworzyło ją 579 mężczyzn, którzy również przyjmowali statyny na obniżenie poziomu cholesterolu. Okazało się, że w grupie ochotniczek, które w pierwszej tomografii komputerowej uzyskały niski wynik CAC, ryzyko wystąpienia chorób serca wzrosło w ciągu roku dwukrotnie. Tym samym osiągnęło podobny poziom, jak u mężczyzn, u których jednak nie odnotowano tak gwałtownego wzrostu ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.

To wyjątkowe badanie kohortowe dowodzi, że u kobiet po menopauzie ryzyko chorób serca gwałtownie wzrasta. Kobiety, zwłaszcza te po okresie przekwitania, nie są dostatecznie badane i leczone. Tymczasem pojawia się u nich wiele nowych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, które należy wziąć pod uwagę. Trzeba zwiększać świadomość na temat tych zagrożeń – zauważa dr Ella Ishaaya, główna autorka badań.

Dlaczego kobiety są bardziej narażone na choroby sercowo-naczyniowe?

Występowaniu chorób serca u kobiet po menopauzie, jak wyjaśniają autorzy badania, sprzyja spadek poziomu estrogenu i wzrost stężenia testosteronu w organizmie. Te zmiany hormonalne oddziałują na wiele procesów zachodzących w organizmie, między innymi odkładanie się tkanki tłuszczowej czy krzepnięcie krwi. Prowadzą też do szybszego powstawania blaszek miażdżycowych, co w konsekwencji skutkuje rozwojem miażdżycy i chorób serca.

Czytaj też:

Pijemy litrami, ale nie wiemy, jak sobie szkodzimy. Kurczenie mózgu i niszczenie wątroby to początekCzytaj też:

Potrzebujemy w Polsce strategii leczenia otyłości. Prof. Ostrowska: „To nie jest wina pacjenta”