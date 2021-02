Praca zdalna sprawia, że czujesz się „powyginany”? Spójrz, co potrafi ta nastolatka!

Nastolatka odrabia lekcje w pozycji „potrójnego zagięcia”, może też wygiąć kręgosłup na pół do tyłu czy – po położeniu się na brzuch – zbliżyć swoje stopy na wysokość uszu.

„Niewielu ludzi tak potrafi”

Roxy bardzo cieszy się swoimi wyjątkowymi zdolnościami, właśnie z tego powodu, że niewiele osób potrafi to, co ona. Lubi robić takie wygibasy-sztuczki przed nieznanymi jej do tej pory osobami i zadziwiać je swoimi umiejętnościami. Zwłaszcza że rzadko kiedy widzieli oni wcześniej coś podobnego.

Już około 5. roku życia Roxy i jej rodzice zorientowali się, że dziewczynka ma wyjątkowo elastyczne ciało, nawet w porównaniu z innymi gimnastyczkami. Dzisiaj 13-latka trenuje 15 godzin tygodniowo i ma nadzieję, że pewnego dnia stanie się członkinią zespołu słynnego Cirque du Soleil.

Uliana, mama dziewczynki podkreśla, że ćwiczenia nie sprawiają jej córce bólu, że nie ma z ich wykonywaniem problemu. Kobieta sama jest zdziwiona umiejętnościami nastolatki, których nikt inny w rodzinie nie ma. Początkowo bała się, by Roxy nie zrobiła sobie krzywdy, jednak teraz już wie, że dziewczynka jest na treningach bezpieczna.

Roxy świetnie radzi sobie również w szkole, gdzie dostaje najlepsze oceny. Założyła także swoje konto na Instagramie, na którym śledzi ją już ponad 140 tysięcy osób.

Galeria:

Roxy KobyliukhCzytaj też:

Masz ochotę na intensywne ćwiczenia? Oto 4 propozycje treningu dla ciebie