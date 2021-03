Wyprawka dla noworodka: co kupić, a co jest zbędne?

Wyprawka dla niemowlaka to rzeczy dla dziecka, które rodzicie pieczołowicie gromadzą w ostatnich miesiącach ciąży. Warto skompletować ją z głową, żeby nie wydawać pieniędzy na marne. W sklepach jest mnóstwo pięknych ubranek i akcesoriów dla niemowląt, ale z pewnością nie skorzystamy z nich wszystkich. Co koniecznie trzeba kupić, a z czego można zrezygnować?

Czym jest wyprawka dla noworodka?

Wyprawka dla niemowlaka to ubrania, akcesoria, tkaniny i meble, które kupujemy dla dziecka przed porodem. Powinni one być wykonane z dobrych jakościowo materiałów (najlepiej czystej bawełny) i posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa. Przy zakupie wyprawka dla noworodka mniej znaczy więcej – lepiej kupić kilka dobrej jakości ubranek czy stertę kiepskiej, która nie dość, że może wywołać u dziecka podrażnienia czy alergie to jeszcze rozciągnie się po pierwszym praniu.

Co kupić dla noworodka? Lista

ubrania – śpioszki lub pajacyki, body, spodenki, czapeczki

pieluszki tetrowe i jednorazowe

kocyk lub rożek

środki do pielęgnacji kikuta pępowiny

delikatne kosmetyki do kąpieli

nawilżane chusteczki (ułatwiają przewijanie)

krem pod pieluszkę

2 ręczniki

łóżeczko

fotelik do samochodu

przewijak

wanienka

wózek

komoda na ubrania

nożyczki do paznokci z zaokrąglonymi końcówkami

szczotka do włosów z miękkim włosiem

termometr

gaziki

Wyprawka dla noworodka – wersja minimalisty

No dobrze, ale co właściwie oznacza stwierdzenie "śpioszki" albo "body"? Ile tych ubranek kupić, by nie było ich ani za dużo, ani za mało? Wszystko zależy od tego, jak często chcemy robić pranie.

Pamiętajmy jednak, że dzieci szybko wyrastają z ubrań i że nie ma sensu kupować ich zbyt dużo, bo może się okazać, że niektórych nigdy nie założymy. W pierwszym miesiącu życia dzieci szybko przybierają na wadze. To sprawia, że właściwie po miesiącu od narodzin często wyrastają z pierwszych ubranek.

Wyprawka dla noworodka – wersja minimum

3 body w rozmiarze 56 i 62

3 pajacyki w rozmiarze 56 i 62

2 czapeczki dla noworodka

2 rękawiczki niedrapki

5 pieluszek tetrowych białych do porodu

5 pieluszek tetrowych do domu

2 ręczniki z kapturkiem

kocyk

2 prześcieradła do wózka

Dlaczego w tej wyprawce nie znalazły się rampersy, śpiochy, kaftaniki, sukienki? Bo choć te ubranka są ładne to... mało użyteczne. Śpiochy można stosować wymiennie z pajacykami, ale do śpioszków trzeba założyć body. Mając w domu pajacyki, nie musimy już niczego więcej zakładać dziecku do spania.

Wyprawka dla niemowlaka – rzeczy dodatkowe

Na rynku znajdziemy również rzeczy, które ułatwiają rodzicom opiekę nad niemowlakiem. To m.in. wszelkiego rodzaju gadżety elektroniczne, niektóre z nich rzeczywiście są bardzo przydatne. Które warto kupić, a z których można zrezygnować?

niania elektroniczna – bardzo ułatwia rodzicom funkcjonowanie w czasie drzemek dziecka

kamera – pozwala obserwować dziecko w trakcie snu (np. czy się nie przekręciło na brzuszek. Przydaje się w kolejnych miesiącach życia dziecka, przy noworodku jest niepotrzebna)

monitor oddechu – zakup konieczny w przypadku dzieci przedwcześnie urodzonych, w rodzinach, w których występowały przypadki bezdechu

laktator – stymuluje laktację u mamy, pomaga zwiększyć produkcję mleka. Pomocny w razie kłopotów z karmieniem piersią, warto go kupić w razie potrzeby (nie na zapas)

podgrzewacz do butelek – jeżeli mama ma problemy z karmieniem piersią albo od początku wolała karmić dziecko butelką, podgrzewacz do butelek ułatwi jej nocne karmienie dziecka

automatyczny bujaczek – pomaga uśpić dziecko, ale nie należy kłaść w nim noworodka. Maleńkie dzieci powinni leżeć na płasko

szumiąca zabawka – kolejny ułatwiacz snu, jednak z badań wynika, że wolno nadużywać białego szumu

karuzela – karuzela nad łóżeczko przydaje się po 3. miesiącu życia, gdy dzieci zaczynają wyciągać rączki do zabawek

Co jeszcze dla niemowlaka?

Dużą popularnością cieszą się również akcesoria ułatwiające sen. Decyzję o zakupie powinni podjąć rodzice, gdyż nie są to rzeczy konieczne, wiele ludzi jednak je chwali. Są to m.in.:

kokon do spania – przydaje się rodzicom, z którymi noworodek śpi w łóżku. Otula dziecko, zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa i minimalizuje ryzyko przygniecenia noworodka przez rodzica

śpiworek do spania/otulacz – ułatwia dziecku zasypianie (niemowlęta lubią być spowijane)

ochraniacz na szczebelki do łóżeczka – zaciemnia łóżeczko i zabezpieczenia dziecko przed uderzeniem o szczebelki, ale specjaliści podkreślają, że stwarza również ryzyko przyduszenia (gdy dziecko się przekręci)

kołyska – pomaga uśpić dziecko

Jak widać, na rynku jest mnóstwo akcesoriów dla niemowląt. Warto spokojnie zaplanować zakup wyprawki albo przejrzeć serwisy aukcyjne. Zwykle rzeczy dla noworodków są jak nowe, nie warto więc przepłacać w sklepach za coś, z czego będziemy korzystać przez krótki okres czasu.

