Toksokaroza: choroba brudnych rąk niebezpieczna dla dzieci

Toksokaroza to choroba brudnych rąk, którą dzieci najczęściej zarażają się w czasie zabawy w piachu. Biorąc do buzi brudne zabawki czy jedząc przekąskę lub owoce nieumyty rękami, dzieci mogą zarazić się glistami kocimi lub psimi, wywołującymi choroby pasożytnicze. To niebezpieczna i niestety częsta sytuacja.

Czym jest toksokaroza?

Toxocara to choroba pasożytnicza, którą wywołują nicienie – glisty psie (toxocara canis) lub kocie (toxocara cati). Nazywana jest zespołem larwy wędrującej, co obrazuje rozwój tej choroby.

Po 2-4 tygodniach od spożycia jaj glist, w jelicie cienkim wykluwają się larwy, które za pośrednictwem krwi dostają się do różnych narządów. Zwykle szybko giną, ale pozostawiają po sobie ziarniniaki, komórki nabłonkowate, które tworzą skupiska w zajętych przez glisty narządach.

Przyczyny toksokarozy

Choroba pasożytnicza rozwija się na skutek połknięcia jaj glist. Może do tego dojść z różnych powodów:

na skutek dostania się do buzi piachu zanieczyszczonego glistą toxocara

z powodu spożycia nieumytych owoców lub warzyw skażonych jajami glist

na skutek nieumycia rąk po zabawie w piaskownicy

przez kontakt z nieodrobaczonymi zwierzęciami

Objawy toksokarozy

Zespół larwy wędrującej objawia się:

gorączką lub stanem podgorączkowym

zmęczeniem

bólami głowy, brzucha

bólami mięśni

wysypkami skórnymi

powiększeniem węzłów chłonnych

kaszlem

Rodzaje toksokarozy

Wyróżnia się kilka postaci toksokarozy:

toksokaroza bezobjawowa – brak objawów i brak konsekwencji zakażenia

toksokaroza trzewna – larwy przenikają do wątroby, czasem mogą również przedostać się do płuc. Chorobę diagnozuje się przez morfologię (wysoka ilość eozynofilii i podwyższone enzymy wątrobowe). Objawia się ogólnym poczuciem zmęczenia, stanem podgorączkowym, bólami brzucha, wysypkami skórnymi

toksokaroza oczna – zwykle dotyczy jednego oka i objawia się zapaleniem naczyniówki. Choroba może nawet doprowadzić do odwarstwienia siatkówki

toksokaroza mózgowa – choroba objawia się silnymi bólami głowy i padaczką. Czasem bywa mylona z guzem mózgu

Diagnostyka toksokarozy

Chorobę diagnozuje się przez morfologię oraz wykonanie badania serologicznego, które pozwala potwierdzić obecność przeciwciał igG we krwi. W zależności od tego, gdzie lokalizuje się choroba, wykonuje się również badania rentgenowskie, np. brzucha czy płuc.

W przypadku dolegliwości ze strony gałki ocznej, konieczne jest wykonanie badania dna oka, a przy toksokarozie mózgu pobranie płynu z mózgu i wykrycie w nim larw glist.

Jak uchronić dziecko przed toksokarozą?

Bardzo ważne jest przestrzeganie zasad higieny i pilnowanie dziecka, by nie brało brudnych rąk do buzi. Istotna jest również rodzicielska czujność i ostrożne wybieranie miejsc do zabawy. Pomoże w tym kilka nawyków:

Na każdy spacer zabieraj ze sobą żel dezynfekujący do rąk i mokre nawilżane chusteczki Jeśli wybierasz się na dłuższą przechadzkę, zabierz dziecku przekąski, których nie musi trzymać bezpośrednio w ręku, czyli np. nie bułkę, ale mus owocowy wyciskany w tubce lub pokrojone na cząstki owoce, które zje widelczykiem Zwracaj uwagę na piaskownice, w których bawi się dziecko. Wybieraj te ogrodzone i bezpieczne dla dzieci, gdzie nie wchodzą zwierzęta i gdzie nie widzisz wałęsających się kotów Nie zostawiaj małego dziecka samego w trakcie zabawy – gdy stracisz czujność, może ono zatracić się w zabawie i zapomnieć o zasadach, które mu wpajałeś Tłumacz dziecku, dlaczego nie wolno brać brudnych rąk do buzi. Dzieci rozumieją więcej niż myślimy!

Leczenie toksokarozy

Chorobę leczy się przez podawanie leków przeciwpasożytniczych. Substancjami czynnymi są w nich dietylkarbamazyna lub albendazol. Leki przyjmuje się przeważnie przez 2 tygodnie, po tym czasie leczenie osiąga pełną skuteczność. Efekty w morfologii obserwuje się po dłuższym czasie, ponieważ poziom przeciwciał opada bardzo wolno.

