To najgorszy prezent komunijny. Może doprowadzić do uszkodzeń mózgu

Rodzice coraz częściej pozwalają dzieciom korzystać ze smartfonów, żeby miały zajęcie i nie sprawiały kłopotów. Zdarza się, że bajki na smartfonach oglądają nawet kilkuletnie maluchy. Opiekunowie nie zdają sobie sprawy z tego, jakie mechanizmy neurobiologiczne zachodzą wtedy w mózgu dziecka. Kilka godzin spędzonych przed ekranem, może trwale uszkodzić jego mózg. Zmiany zachodzą na poziomie organicznym – przestrzegają psycholodzy.

Smartfon jak narkotyk

Kontakt dziecka z ekranem komputera zaburza jego rozwój. Badania wskazują, że do 13 roku życia mózg nie potrafi sobie poradzić z „wyzwaniami stawianymi przez smartfony”, ponadto korzystanie ze smartfona uzależnia. Prezent w postaci smartfona psycholodzy porównują do podania dziecku narkotyku. Naukowcy mówią o pojawieniu się zespołu „stresu elektronicznego” i większej ilości zaburzeń ADHD u dzieci, które korzystają ze smartfonów.

Jak ograniczyć dziecku czas spędzony przed ekranem?

Eksperci podpowiadają, że jeśli dziecko korzysta już ze smartfona, to rodzice powinni postarać się ograniczyć mu czas korzystania z urządzenia. Ważne jest, żeby nie używało go co najmniej godzinę przed pójściem spać. Dzieci do drugiego roku życia, nie powinny w ogóle korzystać ze smartfonów, starszym czas korzystania najlepiej ograniczyć do dwóch godzin dziennie. Młodzież do 18 roku życia nie powinny korzystać z urządzeń dłużej niż trzy godziny. Badania prowadzone na przełomie 2021 i 2022 roku wskazują, że nastolatkowie w Polsce spędzają przed ekranem komputera nawet dziewięć godzin dziennie.

Jaki prezent zamiast smartfona?

Alternatywą dla smartfona jest na przykład podarowanie dziecku książki. Można też kupić mu telefon bez dostępu do internetu i gier. Zdaniem psychologów ważna jest również długofalowa praca nad zmianą zachowań. Eksperci wskazują, że trzeba starać się, żeby normą było nieposiadanie smartfona przez dziecko i żeby jego brak nie powodował wykluczenia go z grupy. Dobrym czasem na rozpoczęcie korzystania ze smartfona jest, zdaniem specjalistów koniec szkoły podstawowej lub dopiero szkoła średnia.

