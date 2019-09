Co jest najważniejsze w torbie do porodu? Radzi najlepsza położna w Polsce

Ciąża to szczególny czas dla kobiety, a sam poród jest momentem bardzo dla niej stresującym. Najlepsza położna w Polsce – Anna Wojtyla doradziła w dzisiejszym programie „Dzień Dobry TVN” co spakować do szpitala, by być dobrze przygotowanym na ten wyjątkowy moment. – Koszula do porodu to jest najważniejsza rzecz – podkreśliła ekspertka. Co jeszcze wymieniła? Obejrzyj materiał wideo:

Co powinno znaleźć się w torbie do porodu?



Jak podkreśla ekspertka, torba do porodu powinna być przygotowana już w 36. tygodniu ciąży. Oprócz wygodniej koszuli (położna radzi, by wziąć po prostu stary t-shirt męża), należy spakować jeszcze:

Koszulę z rozcięciami do karmienia, z których mama będzie korzystać już na oddziale.



Wodę w butelce, najlepiej z dziubkiem.



Przekąski, ponieważ nigdy nie wiadomo, jak długo będzie trwał poród.



Środki higieny osobistej, jak podkłady.



Podpaski poporodowe.



Majtki jednorazowe, siateczkowe.



Wygodny biustonosz.



Chusteczki nawilżające.



Oliwkę, której położne użyją do badania w trakcie porodu.



Kosmetyki do umycia się po porodzie.



Pomadkę.

