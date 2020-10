Znane lekarki przeciwko wyrokowi TK. „Pozwólcie nam leczyć medycyną opartą na faktach, nie dogmatach!”

Dla wielu lekarzy profile w mediach społecznościowych są miejscem, gdzie w przystępny sposób szerzą wiedzę medyczną. Niektóre osoby mają imponującą liczbę obserwujących, a swoje zasięgi wykorzystują w ważnych społecznie kwestiach. Kilka znanych na Instagramie lekarek wypowiedziało się w kwestii wyroku TK. Co napisały?

Lekarki na Instagramie wspierają kobiety

Profil @mama.i.stetoskop prowadzony przez Katarzynę Woźniak obserwuje 115 tys. użytkowników. W nowym poście lekarka postuluje, by „leczyć medycyną opartą na faktach. Nie na dogmatach”. Reakcje na post są podzielone – część obserwatorek dziękuje za wsparcie, inne są oburzone poruszaniem kwestii politycznych. Lekarka wyjaśnia:

„Niezależnie od mojego światopoglądu uważam, że każda kobieta w takiej sytuacji powinna mieć wybór, bo to ona będzie żyć z jego konsekwencjami” – @mama.i.stetoskop.

„Nie jestem za aborcją na życzenie!” – zaczyna swój post @mamadermatolog, czyli Aga Kobylka-Dziki. Podkreśla jednak, że decyzja jest trudna dla każdej kobiety i nie możemy przewidzieć, co kiedyś przyniesie nam życie. Lekarka opowiedziała się za prawem do wolnego wyboru, a decydowanie w tej kwestii za kogoś uważa za nieludzkie. Podkreśliła swoją wiarę i wątpliwość co do działań pro-life w tak trudnych warunkach do wychowania niepełnosprawnego dziecka.

Lekarki nie oceniają wyborów kobiet

Fizjoterapeutka Ewa Kowalczyk prowadząca profil @mamafizjoterapeutka, który śledzi przeszło 50 tys. osób rozpoczęła swój post od słów siostry Małgorzaty Chmielewskiej: „Walkę o życie trzeba zacząć od wsparcia tych, którzy ciężar takiego trudnego życia mają znieść”. Zaapelowała o to, by nie oceniać wyborów innych, czego sama, jako lekarz nie robi.

„Pracując z dziećmi niepełnosprawnymi i rozmawiając z ich rodzicami, aż do bólu rozumiem z czym muszą zmagać się na co dzień. Ale wciąż nie jestem w ich w skórze. Dlatego nie oceniam ich wyborów. Nikt nie powinien” – @mamafizjoterapeutka.

„Tylko kobieta ma prawo decydować. Niezależnie jaką decyzję podejmie, będzie najtrudniejszą w jej życiu” – napisała Magdalena Krajewska, czyli @instalekarz.

Protest w rodzinnych Kartuzach pokazała @mamapediatra. Dagmara Chmurzyńska-Rutkowska wspomniała o historiach, jakie poznaje w pracy i „dzieciach, które przechodzą piekło”. Wyraziła zwątpienie we wsparcie, które mieliby otrzymać rodzice niepełnosprawnych dzieci i opowiedziała się za prawem wyboru dla kobiet.

