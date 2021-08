Wkładka domaciczna – jedna z najskuteczniejszych metod antykoncepcji. Kto może ją stosować?

Wkładka domaciczna to metoda antykoncepcji, na którą decyduje się wiele par. Jej niewątpliwą zaletą (obok bardzo wysokiej skuteczności) jest wygoda. Wkładki nie trzeba wyjmować po każdym zbliżeniu tak jak kapturka antykoncepcyjnego. Jak się ją zakłada i kto może ją stosować?

Czym jest wkładka domaciczna?

Wkładka domaciczna to wykonana z plastiku wkładka, którą umieszcza się w narządach rodnych. Może zawierać też domieszki innych materiałów, m.in. srebra albo miedzi.

Jest to jedna z najskuteczniejszych metod antykoncepcji o bardzo niskim wskaźniku Pearla, który wynosi 0,1–0,2. Poleca się ją głównie kobietom, które w ciągu najbliższych kilku lat nie planują mieć dzieci. Bo wkładkę wymienia się właśnie co kilka lat – chroni przed niechcianą ciążą aż przez kilkadziesiąt miesięcy.

Jak działa?

Wkładka domaciczna ma szerokie działanie. Zagęszcza śluz szyjkowy, by uniemożliwić plemnikom zapłodnienie komórki jajowej. Oprócz tego zmienia grubość endometrium i powoduje stan zapalny w miednicy, zmuszając organizm do większej produkcji leukocytów, co także uniemożliwia implantację zarodka. Pomimo tego jednak jest bezpieczna i nie wpływa negatywnie na zdrowie kobiety.

Jak każda forma antykoncepcji, tak i ta ingeruje w kobiecy cykl. Wkładka może doprowadzić do zaburzeń cyklu i zmienić długość trwania miesiączek. Najczęściej je skraca i sprawia, że stają się o wiele mniej obfite.

Rodzaje wkładek

Na rynku znajdziemy kilka rodzajów wkładek domacicznych. Dzielą się one na:

zawierające jony srebra

zawierające pochodną progesteronu – zagęszczające śluz szyjkowy i zmieniające środowisko w pochwie na takie, które staje się nieprzyjazne dla plemników

obojętne – chroniące przed ciążą

Dobór wkładki powinien być uzależniony od stanu zdrowia kobiety. Dokonuje się go razem z ginekologiem. Wkładki hormonalne przez kilka lat stopniowo uwalniają progesteron i zapewniają 100 procent ochrony przed nieplanowaną ciążą.

Zalety

Wkładka domaciczna ma wiele zalet. Należą do nich:

niezwykle wysoka skuteczność

długotrwała ochrona bez konieczności wyjmowania wkładki

ochrona wątroby przed przyjmowaniem hormonów

brak wpływu na jakość życia seksualnego

po konsultacji z ginekologiem mogą ją założyć mamy, które karmią piersią

Kto może stosować tę formę antykoncepcji?

Wkładki domaciczne wskazane są kobietom, które mają już dzieci i nie planują większej liczby potomków. Działają one długotrwale (nawet do 5 lat), dlatego poleca się je kobietom, które są zdecydowane na to, by w najbliższych latach nie powiększać rodziny.

Wkładkę powinien włożyć pacjentce ginekolog. Jest to zabieg bezbolesny, którego dokonuje się w czasie miesiączki. Jest to istotne, ponieważ szyjka macicy jest wtedy bardziej rozchylona i łatwiej włożyć spiralę. Ginekolog umieszcza ją wewnątrz macicy i przycina nitki, które są do niej przymocowane tak, aby znalazły się na zewnątrz kanału szyjki macicy. Choć wydaje się to skomplikowane, nie powoduje zwykle żadnych dolegliwości po założeniu spirali.

Przeciwskazania

Założenie wkładki domacicznej trzeba skonsultować z lekarzem, ponieważ nie każdy może skorzystać z tej metody ochrony przed nieplanowaną ciążą. Nie poleca się jej:

kobietom, które przeszły ciążę pozamaciczną

cierpią na mięśniaki macicy

cierpią na zakażenia w miednicy mniejszej

cierpią na zapalenia przydatków

są w ciąży

leczą się na stałe u kardiologa

Ile to kosztuje?

Wkładka domaciczna jest drogą metodą antykoncepcji. Koszt może się wahać w zależności od rodzaju wkładki i wynosić od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Najdroższe wkładki kosztują około 2 tysięcy złotych.

