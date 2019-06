Dawid Ciemięga zrealizuje dokument o antyszczepionkowcach. Każdy z nas może mieć swój wkład

Gościem piątkowego „Dzień Dobry TVN” był dr Dawid Ciemięga. Pediatra zainspirował się okolicznościami powstania filmu braci Sekielskich i postanowił sam w podobny sposób zrealizować dokument. – To będzie film przede wszystkim o fake newsach. Ja nie szukam bicza na antyszczepionkowców, to nie będzie polowanie na czarownice. Chciałbym pokazać, że dużo informacji, które są przekazywane przez antyszczepionkowców, przez organizacje „STOP NOP”, jest informacją dość wybiórczą. Chciałbym też o to zapytać ludzi z tej drugiej strony – powiedział lekarz.

Dawid Ciemięga kontra ruchy antyszczepionkowe

Dr Ciemięga kilka dnie temu ogłosił na swoim profilu na Facebooku, że rozpoczyna zbiórkę pieniędzy, niezbędnych do zrealizowania filmu dokumentalnego. Internauci jak zwykle stanęli na wysokości zadania – pod postem pojawiło się mnóstwo słów uznania. Wiele osób oferowało też swoją pomoc przy produkcji filmu. Pojawiają się także wpisy krytykujące nie tylko sam pomysł, ale także wiedzę medyczną, na której opiera się lekarz. Przeciwnicy szczepień nie przebierali w słowach.

W niedzielę 17 czerwca Dawid Ciemięga pochwalił się w mediach społecznościowych, że na koncie udało się już uzbierać 43 tysiące złotych. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej objął projekt patronatem.

