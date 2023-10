Lekarz rodzinny – co robi, jakie badania zleca, jak wybrać i umówić się na wizytę

Lekarz rodzinny to pierwsze ogniwo, które łączy osobę korzystającą z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego ze służbą zdrowia. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej zajmuje się diagnostyką i leczeniem często występujących schorzeń, które nie wymagają konsultacji specjalistycznych. W ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) można wybrać swojego lekarza pierwszego kontaktu, pielęgniarkę i położną. Wyboru lekarza rodzinnego oraz pielęgniarki i położnej można dokonać poprzez złożenie pisemnej deklaracji w wybranej przychodni POZ lub za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.

1. Co warto wiedzieć na temat lekarza rodzinnego?

Kim jest lekarz rodzinny? Zgodnie z definicją – lekarz rodzinny (lekarz pierwszego kontaktu) zapewnia podstawową opiekę medyczną pacjentom z każdej grupy wiekowej. Głównym zadaniem lekarza rodzinnego jest całościowa opieka zdrowotna, obejmująca diagnozowanie, leczenie i monitorowanie stanu zdrowia pacjentów, a także promowanie zdrowego trybu życia i dbanie o profilaktykę różnych chorób.

Lekarz pierwszego kontaktu jest odpowiedzialny za prowadzenie badań przesiewowych, udzielanie porad oraz kierowanie pacjentów na specjalistyczne badania diagnostyczne i konsultacje. Lekarze POZ udzielają również pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz zajmują się koordynacją opieki medycznej w ramach systemu ochrony zdrowia. Lekarz rodzinny przyjmuje w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej oraz odwiedza pacjentów w domu. Wizyty domowe odbywają się zgodnie z ustalonym w placówce harmonogramem. Z wizyty domowej lekarza rodzinnego mogą skorzystać osoby, które ze względu na stan zdrowia, nie mogą udać się do przychodni POZ, a także osoby przewlekle chore. Wizyty domowe lekarza rodzinnego często odbywają się w przypadku pacjentów trwale lub czasowo unieruchomionych, a także seniorów.

Lekarze rodzinni posiadają wiedzę z różnych dziedzin medycyny, która pozwala rozpoznać objawy wielu schorzeń oraz wdrożyć odpowiednie leczenie. Najczęściej lekarze rodzinni odwiedzani są z powodu doraźnych dolegliwości m.in. objawów infekcji sezonowych, jednak można się do nich zwrócić o pomoc z każdym problemem zdrowotnym.

Lekarz rodzinny POZ to lekarz, który ma specjalizację z medycyny rodzinnej. Medycyna rodzinna to dziedzina medycyny, która zajmuje się zapobieganiem, diagnostyką i leczeniem chorób u osób w każdym wieku. Co ważne – lekarz rodzinny opiekuje się pacjentami indywidualnie, dbając o stan zdrowia wszystkich członków rodziny. Z lekarzem rodzinnym możemy konsultować różne niepokojące objawy i dolegliwości zdrowotne.

2. Czym zajmuje się lekarz rodzinny?

Lekarz rodzinny zajmuje się świadczeniem podstawowej opieki zdrowotnej pacjentom w każdym wieku. Dysponuje wiedzą i doświadczeniem, która pozwala diagnozować choroby u niemowląt, dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Do zadań lekarza rodzinnego należą:

przyjmowanie pacjentów w przychodniach POZ,

wizyty domowe,

przeprowadzanie wywiadu z pacjentem,

przeprowadzanie podstawowych badań (np. badanie palpacyjne, badanie wzrokowe, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, pomiar stężenia glukozy),

diagnozowanie i leczenie chorób o ostrym i przewlekłym przebiegu,

zlecanie badań, które znajdują się na liście badań gwarantowanych POZ (m.in. badania laboratoryjne krwi, badania laboratoryjne moczu),

zlecanie badań obrazowych (m.in. badanie ultrasonograficzne, badania endoskopowe, badania RTG),

badania kontrolne osób zmagających się z przewlekłymi chorobami różnych narządów i układów, których celem jest sprawdzenie, czy stosowane leczenie jest skuteczne,

badania kontrolne w ramach profilaktyki zdrowia,

wystawianie recept,

prowadzenie dokumentacji medycznej,

prowadzenie profilaktyki i edukacji zdrowotnej, a także udzielanie porad dotyczących zdrowego trybu życia.

Lekarz rodzinny uprawniony jest także do wydawania zaświadczeń lekarskich i wystawiania skierowań (np. do specjalistów, na rehabilitację, do sanatorium, na leczenie onkologiczne, na leczenie szpitalne).

Lekarz rodzinny udziela porad medycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej POZ w przychodniach POZ, w domu pacjenta, a także telefonicznie. W zależności od ogólnego stanu zdrowia i indywidualnych potrzeb chorego jest do dyspozycji w określonych godzinach pracy przychodni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), a także w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej.

Badania, które może zlecić lekarz rodzinny to m.in.:

badania hematologiczne (morfologia krwi z rozmazem, odczyn opadania czerwonych krwinek, badania układu krzepnięcia),

badania biochemiczne i immunochemiczne (sód, potas, wapń, magnez, żelazo, kreatynina, próby wątrobowe, glukoza),

badanie ogólne moczu,

RTG klatki piersiowej,

badanie endoskopowe (gastroskopia, kolonoskopia),

badanie USG jamy brzusznej.

3. Jakie choroby leczy lekarz rodzinny?

Z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej możemy konsultować wszystkie problemy zdrowotne. Lekarz POZ posiada wiedzę z zakresu diagnostyki i leczenia wielu schorzeń o ostrym i przewlekłym przebiegu.

Najczęściej lekarz rodzinny zajmuje się diagnostyką i leczeniem m.in.:

infekcji górnych dróg oddechowych (np. przeziębienie, angina, zapalenie gardła, zapalenie zatok, grypa oraz chorób alergicznych, które wywołują objawy ze strony dróg oddechowych),

infekcji dolnych dróg oddechowych (np. zapalenie oskrzeli),

infekcji układu moczowego (np. zapalenie pęcherza moczowego),

infekcji układu pokarmowego (np. grypa żołądkowa, zatrucia pokarmowe),

chorób przewlekłych układu pokarmowego (np. choroba wrzodowa),

chorób metabolicznych (np. cukrzyca),

schorzeń układu sercowo-naczyniowego (np. nadciśnienie tętnicze).

W przypadku schorzeń przewlekłych lekarz rodzinny kieruje dodatkowo pacjenta na konsultacje ze specjalistami oraz kontynuuje leczenie, wystawiając recepty na przepisane przez specjalistę leki.

Lekarz POZ jest odpowiedzialny za opiekę zdrowotną pacjentów w różnym wieku, zajmuje się opieką przedporodową i okołoporodową, kontrolą wzrostu i rozwoju dzieci, szczepieniami, diagnostyką i leczeniem przewlekłych chorób, a także udziela porad i zaleceń dotyczących zdrowego stylu życia i profilaktyki chorób.

W przychodniach POZ przyjmuje nie tylko lekarz medycyny rodzinnej, ale także lekarze innych specjalizacji np. lekarz pediatra, lekarz internista, lekarz laryngolog, lekarz ginekolog i specjalista chorób wewnętrznych. Lekarz rodzinny posiada podstawową wiedzę z zakresu pediatrii, interny, chorób wewnętrznych, jednak w wielu przypadkach, niezbędne jest skorzystanie z pomocy lekarza danej specjalizacji np. leczeniem najmłodszych pacjentów w ramach NFZ, powinien zajmować się lekarz pediatra.

4. Jak wybrać lekarza rodzinnego?

Aby wybrać lekarza rodzinnego, należy podpisać deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Deklarację można podpisać w dowolnej placówce medycznej, która ma umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Deklarację można zmienić raz na kwartał.

Przy wyborze lekarza rodzinnego warto zwrócić uwagę na:

zakres usług świadczonych przez przychodnię POZ oraz dostępność terminów i godzin przyjęć,

lokalizację przychodni,

doświadczenie lekarza rodzinnego,

opinie innych pacjentów.

5. Jak umówić się na wizytę u lekarza rodzinnego?

Aby umówić się na wizytę u lekarza rodzinnego, należy zarejestrować się telefonicznie, osobiście lub przez Internet – w zależności od przychodni POZ mogą obowiązywać określone sposoby rejestracji zarówno do lekarza rodzinnego, jak i lekarzy innych specjalizacji.

W przypadku nagłych problemów zdrowotnych możliwe jest skorzystanie z pomocy lekarza bez rejestracji. Osoby opłacające składki na ubezpieczenie zdrowotne lub zgłoszone do ubezpieczenia przez członka rodziny mogą skorzystać z bezpłatnej porady lekarza w każdej przychodni, która ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Osoby nieposiadające ubezpieczenia NFZ, mogą skorzystać w przychodniach POZ z płatnych porad medycznych. Nieubezpieczone niemowlęta, dzieci i młodzież do ukończenia 18. roku życia, a także kobiety ciężarne i kobiety w połogu mogą korzystać z pomocy lekarza POZ bezpłatnie.

