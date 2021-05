Czy warto szczepić dzieci przeciwko COVID-19? Oto ważny głos epidemiologa

Dr Mary Jo Trepka – epidemiolog chorób zakaźnych i kierownik epidemiologii w FIU's Robert Stempel College of Public Health and Social Work zabrała głos w sprawie obecnego stanu pandemii COVID-19. Przekazała, co możemy zrobić, aby zapewnić sobie zdrowie i bezpieczeństwo w okresie letnim.

Ekspertka przypomniała, że miną lata, zanim większość światowej populacji zostanie zaszczepiona. W związku z tym SARS-CoV-2 „będzie przez jakiś czas w pobliżu”. Szczepienia ochronne mają kluczowe znaczenie dla powstrzymania pandemii.

„Kiedy ludzie są szczepieni, chronią siebie i ludzi wokół nich – w tym swoich rodziców, dziadków i innych starszych krewnych” – powiedziała dr Mary Jo Trepka.

Czy warto szczepić dzieci?

„Ważne jest, aby osoby w tej grupie wiekowej zostały zaszczepione, aby mogły wrócić do normalnego życia szkolnego, w tym do sportu” – przyznała ekspertka. Szczepienia ochronne mają pomóc również uzyskać odporność stadną całej społeczności. Może się to zdarzyć, gdy szczepiony jest wysoki procent populacji, a wirus „nie ma się dokąd udać”. Według ekspertki idealnie byłoby, gdybyśmy zaszczepili wszystkie dzieci.

Ludzie muszą zrozumieć, że COVID-19 może być poważną chorobą nawet u dzieci. Na Florydzie 16 dzieci zmarło z powodu COVID-19, a 1689 dzieci zostało hospitalizowanych. W wyniku zakażenia COVID-19 zapadają one na wieloukładowy zespół zapalny. Jest to stan, który poważnie wpływa na narządy dzieci i te dzieci trafiają do szpitala. Do tej pory na Florydzie mieliśmy 181 dzieci z tym zespołem – powiedziała dr Mary Jo Trepka.

Szczepionka przeznaczona dla tej grupy wiekowej będzie chronić dzieci przed zagrożeniem epidemiologicznym, a także pomaga chronić inne osoby w rodzinie i społeczności, które pozostają z nimi w kontakcie. Jak informują amerykańskie media, firma Pfizer może zatwierdzić szczepionkę dla dzieci w wieku od 12 do 15 lat do przyszłego tygodnia.

