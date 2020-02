Gruzja, Pakistan i Macedonia Północna. Koronawirus w kolejnych krajach

Zafar Mirza, specjalny asystent premiera ds. zdrowia przekazał o dwóch pierwszych zakażaniach koronawirusem w Pakistanie. Mogę potwierdzić dwa pierwsze przypadki koronawirusa w Pakistanie. Obaj pacjenci są w stanie stabilnym - przekazał polityk dodając, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma powodów do paniki. Jeden przypadek stwierdzono w Karaczi, drugi w Islamabadzie. Obaj mężczyźni przebywali wcześniej w Iranie.

Gruzja

Pierwszy przypadek koronawirusa odnotowano również w Gruzji. Ekaterine Tikaradze, minister do spraw przesiedleńców wewnętrznych z terytoriów okupowanych, pracy, zdrowia i spraw społecznych poinformowała, że zakażony to 50-latek, który dzień wcześniej przybył z Iranu przez Azerbejdżan. Mężczyzna trafił do szpitala zakaźnego, jego stan jest określany jako dobry.

Macedonia Północna

Minister zdrowia Venko Filipcze przekazał, że pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem odnotowano w Macedonii Północnej. Pacjentka wróciła niedawno z Włoch furgonetką. Wszystkie osoby, które z nią podróżowały, zostały poddane testom na obecność koronawirusa. Stan kobiety jest określany jako stabilny.

Szwecja

Drugi przypadek zakażenia koronawirusem odnotowano w Szwecji - wirus został wykryty w Goeteborgu u osoby, która wróciła niedawno z Włoch. Gorączka i kaszel miały wystąpić u pacjenta po trzech dniach od przyjazdu do Szwecji. Mężczyzna trafił do szpitala zakaźnego Sahlgrenska, jego stan jest określany jako dobry.

