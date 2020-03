USA. Co najmniej 91 przypadków koronawirusa, nie żyje druga osoba

W poniedziałek 2 marca poznaliśmy najnowsze dane z USA o koronawirusie. Wśród 91 przypadków zachorowania obywateli amerykańskich, aż 45 to osoby, które znajdowały się na wycieczkowcu Diamond Princess, który przez niemal dwa tygodnie przebywał u wybrzeży Jokohamy, gdzie poddawano go kwarantannie. Trzy chore osoby to Amerykanie, którzy zostali ewakuowani z Chin.

Pozostałe 43 przypadki zakażenia zostały zanotowane już bezpośrednio u osób przebywających w Stanach Zjednoczonych. 17 spośród tych tych osób zostało hospitalizowanych, dwie zmarły. Zarażeni koronawirusem SARS-CoV-2 znajdują się w dziesięciu stanach. Arizona, Kalifornia, Iliinois, Massachusetts, Nowy Jork, Oregon, Rhode Island, Waszyngton and Wisconsin.

Władze w Waszyngtonie poinformowały, że w nocy w niedzielę z powodu koronawirusa zmarł jeden z podopiecznych domu opieki w pobliżu Seattle. Chodzi o mężczyznę po 70-tce. W związku z wystąpieniem przypadku SARS-CoV-2 w domu opieki, badani są także inni pensjonariusze. W piątek gubernator Waszyngtonu poinformował o pierwszym w kraju przypadku śmiertelnym koronawirusa. Zmarły to mężczyzna po 50-tce, który cierpiał także na inne schorzenia.

