Koronawirus. Zawalił się hotel wykorzystywany do kwarantanny. 70 osób uwięzionych pod gruzami

Do zdarzenia doszło w mieście Quanzhou w prowincji Fujian na południowym-wschodzie Chin. Władze miasta przekazały, że do zdarzenia doszło około godz. 19:30 czasu miejscowego. Według chińskich mediów hotel został otwarty w czerwcu 2018 roku, miał 80 pokoi. Pięciopiętrowy budynek był wykorzystywany do kwarantanny w związku z epidemią koronawirusa. W mediach społecznościowych pojawiły się pierwsze nagrania, z miejsca zdarzenia. Widać na nich zgliszcza budynku i działające na miejscu służby.

W budynku przebywało ponad 90 osób. Ze wstępnych ustaleń wynika, że udało się uratować 23, a 70 nadal jest uwięzionych pod gruzami. Przyczyny katastrofy są na razie nieznane.

