Donald Trump reaguje na epidemię koronawirusa. „Pomyślcie o tym”

Do tej pory na całym świecie odnotowano 111758 przypadków zakażenia koronawirusem. Najwięcej w Chinach (80739), Korei Południowej (7478), we Włoszech (7375) oraz w Iranie (7161). W wyniku powikłań zmarły 3893 osoby, z czego 3120 w Chinach, 366 we Włoszech, 237 w Iranie i 53 w Korei Południowej. Wyleczyć udało się 62722 pacjentów. W sumie przypadki zakażenia koronawirusem odnotowano w 112 krajach świata. W Polsce 467 osób jest hospitalizowanych z podejrzeniem zakażenia koronawirusem; 1014 osób objęto kwarantanną, a 7110 przebywa pod nadzorem epidemiologicznym. Jak dotąd potwierdzono 17 przypadków koronawirusa.

W Stanach Zjednoczonych wykazano obecność koronawirusa u 566 pacjentów, służby przekazały również informację o 22 ofiarach śmiertelnych. Koronawirus dotarł do 34 stanów, a także do stołecznego Dystryktu Kolumbii. Głos na temat epidemii postanowił zabrać Donald Trump. Przywódca USA zrobił to – jak zwykle – za pośrednictwem Twittera. „W poprzednim roku 37 tysięcy Amerykanów zmarło z powodu zwykłej grypy. Rocznie umiera średnio pomiędzy 27 000 a 70 000 (osób). Nic nie jest zamykane, życie i ekonomia muszą trwać. W tym momencie potwierdzono 546 przypadków koronawirusa i 22 zgony. Pomyślcie o tym” – napisał amerykański przywódca.