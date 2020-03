Kolejny przypadek koronawirusa w Polsce. Pacjent w nowym województwie

Ministerstwo zdrowia przekazało we wtorkowy wieczór, że mamy jeden nowy przypadek zakażenia koronawirusem, potwierdzony pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Potwierdzony wynik dotyczy mężczyzny z województwa lubelskiego, który przebywa w szpitalu w Bełżycach. Pacjent to osoba w sile wieku. To 22 przypadek zakażenia w Polsce. Lech Sprawka, wojewoda lubelski przekazał, że pacjent jest w stanie ciężkim i oddycha przez respirator. - Na dyżurze nocnej opieki i w szpitalu w początkowej fazie był przyjęty jako normalny pacjent. Ani on, ani rodzina nie poinformowała lekarzy o tym, że mógł być zakażony - podkreślił samorządowiec dodając, że przez wiele dni a osoba nie miała żadnych objawów zakażenia koronawirusem.

We wtorek 10 marca przed godziną 18 Ministerstwo Zdrowia przekazało informację o 21. przypadku koronawirusa w Polsce. Mamy nowy przypadek zakażenia koronawirusem, potwierdzony pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Potwierdzone wyniki dotyczą kobiety z województwa dolnośląskiego, która przebywa w szpitalu we Wrocławiu – przekazał resort zdrowia. Ministerstwo podało, że pacjentka jest młoda, a jej stan jest dobry. – To młoda kobieta z tego samego ogniska epidemicznego co 73-letni pacjent zarażony koronawirusem, który jest hospitalizowany w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu – powiedział państwowy wojewódzki inspektor sanitarny dr n. med. Jacek Klakočar.

Koronawirus w Polsce

We wtorek 10 marca odbyły się już dwie konferencje prasowe dotyczące aktualnej sytuacji w Polsce. Najpierw przed godziną 11 Łukasz Szumowski poinformował o tym, że na terenie kraju odnotowano kolejny, 18. przypadek koronawirusa. Zarażonym pacjentem jest osoba z województwa mazowieckiego, której danych osobowych nie podano do publicznej wiadomości. Po godzinie 14 przekazano kolejną aktualizację danych z której wynika, że w Polsce jest już 20 przypadków zarażenia. Dwa nowe przypadki wykryto w Cieszynie. Stan zdrowia trzech pacjentów zdiagnozowanych 10 marca jest stabilny. Podkreślono, że pacjent z Mazowsza oraz dwóch pacjentów z Cieszyna przebywali ostatnio we Włoszech, a po powrocie do kraju część z nich objęto kwarantanną.

Podczas drugiej konferencji dużo uwagi poświęcono kwarantannie. Minister zdrowia zaznaczył, że jej łamanie we Włoszech spowodowało to znaczny rozwój epidemii. – Chcemy wprowadzić metody ścisłej kontroli osób w kwarantannie – zapowiedział. – Wypracowaliśmy mechanizm objęcia opieką osób, które są objęte kwarantanną. Do drzwi każdej osoby objętej kwarantanną zapuka policja, zapyta, czy wszystko w porządku, cy czegoś nie trzeba, ale też potwierdzi, czy osoba objęta kwarantanną jest tam, gdzie powinna być – wskazał Szumowski. Zaapelował o poważne podejście do kwarantanny. To nie jest czas wolny, gdy możemy iść do sklepu, wyjść z psem na spacer, czy po bułki. To czas, gdy musimy być w domu, tam, gdzie powinniśmy przebywać – wskazał Szumowski.