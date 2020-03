Lek na reumatyzm wyleczy powikłania po zakażeniu koronawirusem?

Chińska Narodowa Komisja Zdrowia wciąż szuka nowych sposobów na walkę ze śmiercionośnym wirusem, który rozprzestrzenia się na inne kraje.

Lek na stawy i koronawirusa?

W najnowszych wytycznych dotyczących leczenia komisja podała, że ​​lek biologiczny Actemra (tocilizumab) może być stosowany w leczeniu pacjentów z koronawirusem z ciężkim uszkodzeniem płuc i wysokim poziomem interleukiny-6 (IL-6).

W 2010 r. lek Actemra uzyskał zgodę Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) na stosowanie w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów. Lek hamuje namnażanie białka interleukiny 6 (IL-6) do wysokich poziomów, które przyczyniają się do zachorowań na niektóre choroby o podłożu zapalnym.

Czytaj także:

Jak leczony jest koronawirus?

Niezależnie zainicjowane badania

Naukowcy z Chin testują również lek w badaniach klinicznych, do których prawdopodobnie finalnie zaangażowanych zostanie 188 pacjentów z COVID-19. Badanie potrwa do 10 maja.

Roche poinformowało, że strona trzecia niezależnie zainicjowała badanie w celu zbadania skuteczności i bezpieczeństwa leku przy stosowaniu przez pacjentów z koronawirusem z zespołem uwalniania cytokin znanego szerzej jako zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej.

Firma nie otrzymała jeszcze zgody chińskiej Krajowej Administracji Produktów Medycznych na sprzedaż leku Actemra w celu stosowania go w przypadkach zakażeń koronawirusem. Inni producenci leków w tym kraju również dążą do opracowania alternatyw dla tego leku.

Obecnie nie są dostępne jakiekolwiek dane z badań klinicznych dotyczące bezpieczeństwa lub skuteczności leku w leczeniu powikłań po COVID-19.

Włochy już testowały. Sukces w dwóch przypadkach

11 marca L’Agenzia Nazionale Stampa Associata (włoska agencja prasowa) poinformowała, że wykorzystanie powszechnie stosowanego leku na zapalenie stawów zaowocowało „doskonałymi wynikami” w przypadku dwóch pacjentów z koronawirusem i należy opracować krajowy protokół jego szerokiego stosowania w leczeniu zakażeń SARS-CoV-2. Poinformował o tym onkolog Paolo Ascierto z neapolskiego „Pascale Hospital”. Ten lek, czyli tocilizumab, „wykazał skuteczność w leczeniu zapalenia płuc wywołanego przez COVID-19”, jak przekazał Ascierto. Jeden z dwóch pacjentów miał zostać wypisany ze szpitala w czwartek ze względu na poprawę stanu zdrowia.

Ascierto wezwał do ustanowienia „protokołu krajowego w celu natychmiastowego przedłużenia stosowania tocilizumabu w tej awaryjnej sytuacji, w której [naówczas – przyp. red.] zmarło 631 osób i zostało zakażonych ponad 10 tysięcy we Włoszech”. Specjalista powiedział także, że we wtorek poprzedzający niniejsze doniesienia szpital zaczął leczyć dwóch innych pacjentów z wirusem i miał zacząć leczyć kolejnych dwóch w środę.

Czytaj także:

Arechin pierwszym lekiem ze wskazaniem do leczenia zakażeń koronawirusem