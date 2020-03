Jak leczony jest koronawirus?

Epidemia koronawirusa trwa i nie zanosi się na to, by miała się zakończyć. Co warto wiedzieć na temat samego wirusa, jak i choroby, którą powoduje?

Ponieważ infekcja jest wirusowa, leczenie skupia się bardziej na łagodzeniu objawów, podczas gdy układ odpornościowy działa w celu zwalczania wirusa (w przeciwieństwie do infekcji bakteryjnych, które można leczyć antybiotykami). Oto, co musisz wiedzieć na ten temat.

Dezynfekcja rąk – co należy o niej wiedzieć? Czy istnieje lekarstwo na koronawirus? Według CDC technicznie nie ma „lekarstwa" na koronawirusa, podobnie jak nie istnieje szybka regeneracja z przeziębienia. Nie ma specjalnego leczenia przeciwwirusowego zalecanego dla osób z COVID-19. Osoby z COVID-19 powinny otrzymać opiekę wspomagającą, aby złagodzić objawy. W ciężkich przypadkach leczenie powinno obejmować opiekę wspierającą ważne funkcje narządów. Innymi słowy, leczenie koronawirusa w przypadkach innych niż zagrożenie życia jest podobne do leczenia innych chorób układu oddechowego i grypopodobnych: pacjenci powinni przebywać w izolacji, aby uniknąć dalszego rozprzestrzeniania wirusa, leczyć objawy takie jak gorączka i kaszel i tak dalej. Jest jeszcze jedno ostrzeżenie: strzeż się „alternatywnych" metod leczenia. Niektóre z tych rzekomych leków obejmują ziołowe terapie i herbaty. Nie ma naukowych dowodów na to, że którykolwiek z tych alternatywnych środków może zapobiec lub wyleczyć chorobę wywołaną przez tego wirusa. Niektóre z nich mogą nie być bezpieczne do spożycia. Podczas gdy naukowcy oceniają kandydujące terapie i szczepionki w celu leczenia i zapobiegania nowemu koronawirusowi, obecnie nie ma żadnych zatwierdzonych terapii ani szczepionek przeciwko COVID-19. A więc filiżanka herbaty łagodząca kaszel? W najlepszym porządku. Domniemana „cudowna" herbata, która leczy infekcje? Nie, to zły pomysł.

COVID-19 jak AIDS i SARS? Uwaga, jedna jaskółka wiosny nie czyni Jak zapobiegać koronawirusowi? Jeśli nie ma prawdziwego lekarstwa, co powinniśmy zrobić? Wytyczne CDC ewoluują wraz z rozwojem wiedzy o wirusie, ale obecnie skupiamy się na zapobieganiu rozprzestrzeniania wirusa. Ponieważ obecnie nie ma szczepionki przeciwko wirusowi, najlepszym sposobem uniknięcia infekcji jest unikanie ekspozycji. Poniżej znajduje się lista zaleceń dotyczących zapobiegania koronawirusowi – tak naprawdę nie są niczym niezwykłym: Staraj się unikać bliskiego kontaktu z chorymi.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

Zostań w domu, kiedy jesteś chory.

Zakrywaj usta i nos chusteczką lub rękawem (nie rękami) podczas kaszlu lub kichania. Zużyte chusteczki natychmiast włóż do kosza, a następnie umyj ręce

Czyść i dezynfekuj często dotykane przedmioty i powierzchnie za pomocą zwykłego sprayu lub ściereczki do czyszczenia gospodarstwa domowego.

Często myj ręce mydłem i wodą przez co najmniej 20 sekund, szczególnie po wyjściu z łazienki; przed jedzeniem; i po wydmuchaniu nosa,

kaszlu lub kichaniu. Zawsze myj ręce, gdy wracasz do domu.

Jeśli mydło i woda nie są łatwo dostępne, użyj środka rąk na bazie alkoholu zawierającego co najmniej 60 procent alkoholu. Co mam zrobić, jeśli zachoruję? Jeśli jesteś już chory, CDC podobnie zaleca zestaw wytycznych, aby spróbować zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. Zalecenia? Pozostań w domu, z wyjątkiem wizyty u lekarza lub w szpitalu, zadzwoń, gdy się już na coś leczysz, aby poinformować swojego lekarza, że masz koronawirusa, aby mógł się odpowiednio przygotować, lub zadzwoń pod 112 po ogólne porady. Inne zalecenia obejmują noszenie maski w gabinecie lekarskim, a gdy jesteś w pobliżu innych osób (tylko jeśli jesteś chory), odseparuj się jak najbardziej od innych osób lub zwierząt domowych, miej ręce i powierzchnie w domu zdezynfekowane, i zakrywaj usta i nos przy kaszlu i kichaniu. Wytyczne dotyczące leczenia i zapobiegania koronawirusowi zmieniają się, gdy urzędnicy i naukowcy dowiadują się więcej o wirusie. Uważaj, aby nie paść ofiarą dezinformacji i fałszywych raportów. Najlepiej jest uzyskać informacje z wiarygodnych serwisów informacyjnych i agencji rządowych. Możesz nawet sprawdzić kilka różnych źródeł, aby upewnić się, że otrzymujesz wiarygodne i aktualne informacje, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim bliskim.

